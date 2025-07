Именные кроссовки популярных игроков НБА: фото

Игрок «Голден Стейт Уорриорз» Стеф Карри впервые подписал контракт с Under Armour в 2013 году. Спустя 7 лет игрок совместно с Under Armour запустил бренд с собственным логотипом Curry Brand, который производит кроссовки, а также одежду для баскетбола, гольфа и бега. В 2023 году Карри продлил соглашения с Under Armour.