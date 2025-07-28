Именные кроссовки популярных игроков НБА: фото

Лука Дончич
Звездный игрок «Лейкерс» Лука Дончич сотрудничает с брендом Jordan. Первые именные кроссовки баскетболиста Luka 1 были представлены в 2022 году. Также специально для спортсмена был разработан логотип с его игровым номером 77.
Кайри Ирвинг
Игрок «Далласа» Кайри Ирвинг долгое время сотрудничал с Nike, но после скандала из-за публикации в соцсетях, компания разорвала отношения с баскетболистом. В 2023 году Ирвинг подписал пятилетний контракт с брендом ANTA.
Также Кайри Ирвинг стал креативным директором баскетбольного направления ANTA и заявил что его работа позволит бренду сильнее развивать это направление, найти новых амбассадоров и подготовить интересные коллаборационные проекты, которые будут важными элементами в современной баскетбольной культуре.
Шей Гилджес-Александер
Лидер «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер совсем недавно подписал контракт с брендом Converse. Он также получил должность креативного директора баскетбольного направления в компании. Совместно с Converse Шей успел выпустить только одну пару именных кроссовок SHAI 001.
Девин Букер
Игрок «Финикса» Девин Букер сотрудничает с компанией Nike. Баскетболист выпускает именные кроссовки Nike Book 1 в различных расцветках. Самая свежая пара спортсмена вдохновлена его коллекцией ретро-автомобилей Chevrolet.
Джейсон Тейтум
Чемпион НБА в составе «Селтикс» Джейсон Тейтум в 2019 году подписал контракт с Jordan Brand. Спустя четыре года игрок получил именную модель Jordan Tatum 1.
Тайриз Халибертон
Звезда «Индианы» Тайриз Халибертон в 2024 году стал лицом бренда Puma. Он подписал крупный многолетний контракт. Самый свежий релиз кроссовок Халибертона и Puma посвящен его собаке по кличке Эймс.
Кевин Дюрант
Еще один представитель «Финикса» Кевин Дюрант в 2023 году подписал пожизненный контракт с Nike. А его первый контракт с компанией был подписан в 2007 году. Дюрант уже давно выпускает именную линейку Nike KD, которая является одной из самых популярных в НБА.
«Когда я подписал первый контракт с Nike, то не мог представить, как далеко это партнерство зайдет. Мы проделали удивительную работу, вместе путешествовали по миру и построили бизнес, который будет вечно. Для меня большая честь попасть в компанию к столь выдающимся игрокам», — прокомментировал сделку Дюрант.
Энтони Эдвардс
Молодая звезда «Миннесоты» Энтони Эдвардс в 2024 году подписал долгосрочное соглашение с компанией Adidas. Его именные кроссовки Adidas AE 1 пользуются большим спросом у поклонников спортсмена.
Стеф Карри
Игрок «Голден Стейт Уорриорз» Стеф Карри впервые подписал контракт с Under Armour в 2013 году. Спустя 7 лет игрок совместно с Under Armour запустил бренд с собственным логотипом Curry Brand, который производит кроссовки, а также одежду для баскетбола, гольфа и бега. В 2023 году Карри продлил соглашения с Under Armour.
Джа Морант
Обладатель награды «Новичок года НБА»-2020 игрок «Мемфиса» Джа Морант подписал контракт с Nike в 2019 году. В 2023 году он получил именную пару Ja 1 и уже обзавелся продолжением линейки.