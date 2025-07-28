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Именные кроссовки популярных игроков НБА: фото

Все знают историю Майкла Джордана и компании Nike с первыми в истории именными Air Jordan 1. Кроссовки для баскетболиста — это не просто обувь, а настоящий символ стиля и индивидуальности. Они часто становятся объектом желания для многих фанатов игры с мячом. Кроссовки спортсменов отличаются уникальным дизайном, который отражает личность, достижения и характер. Посмотрим на подборку пар действующих игроков НБА.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

Лука Дончич

Звездный игрок «Лейкерс» Лука Дончич сотрудничает с брендом Jordan. Первые именные кроссовки баскетболиста Luka 1 были представлены в 2022 году. Также специально для спортсмена был разработан логотип с его игровым номером 77.

Источник: Соцсети
Источник: Соцсети
Источник: Соцсети

Кайри Ирвинг

Игрок «Далласа» Кайри Ирвинг долгое время сотрудничал с Nike, но после скандала из-за публикации в соцсетях, компания разорвала отношения с баскетболистом. В 2023 году Ирвинг подписал пятилетний контракт с брендом ANTA.

Также Кайри Ирвинг стал креативным директором баскетбольного направления ANTA и заявил что его работа позволит бренду сильнее развивать это направление, найти новых амбассадоров и подготовить интересные коллаборационные проекты, которые будут важными элементами в современной баскетбольной культуре.

Источник: Соцсети
Источник: Соцсети
Источник: Соцсети

Шей Гилджес-Александер

Лидер «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер совсем недавно подписал контракт с брендом Converse. Он также получил должность креативного директора баскетбольного направления в компании. Совместно с Converse Шей успел выпустить только одну пару именных кроссовок SHAI 001.

Источник: Соцсети
Источник: Соцсети

Девин Букер

Игрок «Финикса» Девин Букер сотрудничает с компанией Nike. Баскетболист выпускает именные кроссовки Nike Book 1 в различных расцветках. Самая свежая пара спортсмена вдохновлена его коллекцией ретро-автомобилей Chevrolet.

Источник: Соцсети
Источник: Соцсети
Источник: Соцсети

Джейсон Тейтум

Чемпион НБА в составе «Селтикс» Джейсон Тейтум в 2019 году подписал контракт с Jordan Brand. Спустя четыре года игрок получил именную модель Jordan Tatum 1.

Источник: Соцсети
Источник: Соцсети
Источник: Соцсети

Тайриз Халибертон

Звезда «Индианы» Тайриз Халибертон в 2024 году стал лицом бренда Puma. Он подписал крупный многолетний контракт. Самый свежий релиз кроссовок Халибертона и Puma посвящен его собаке по кличке Эймс.

Источник: Соцсети
Источник: Соцсети
Источник: Соцсети

Кевин Дюрант

Еще один представитель «Финикса» Кевин Дюрант в 2023 году подписал пожизненный контракт с Nike. А его первый контракт с компанией был подписан в 2007 году. Дюрант уже давно выпускает именную линейку Nike KD, которая является одной из самых популярных в НБА.

«Когда я подписал первый контракт с Nike, то не мог представить, как далеко это партнерство зайдет. Мы проделали удивительную работу, вместе путешествовали по миру и построили бизнес, который будет вечно. Для меня большая честь попасть в компанию к столь выдающимся игрокам», — прокомментировал сделку Дюрант.

Источник: Соцсети
Источник: Соцсети
Источник: Соцсети

Энтони Эдвардс

Молодая звезда «Миннесоты» Энтони Эдвардс в 2024 году подписал долгосрочное соглашение с компанией Adidas. Его именные кроссовки Adidas AE 1 пользуются большим спросом у поклонников спортсмена.

Источник: Соцсети
Источник: Соцсети
Источник: Соцсети

Стеф Карри

Игрок «Голден Стейт Уорриорз» Стеф Карри впервые подписал контракт с Under Armour в 2013 году. Спустя 7 лет игрок совместно с Under Armour запустил бренд с собственным логотипом Curry Brand, который производит кроссовки, а также одежду для баскетбола, гольфа и бега. В 2023 году Карри продлил соглашения с Under Armour.

Источник: Соцсети
Источник: Соцсети
Источник: Соцсети

Джа Морант

Обладатель награды «Новичок года НБА»-2020 игрок «Мемфиса» Джа Морант подписал контракт с Nike в 2019 году. В 2023 году он получил именную пару Ja 1 и уже обзавелся продолжением линейки.

Источник: Соцсети
Источник: Соцсети
Источник: Соцсети
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