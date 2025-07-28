Именные кроссовки популярных игроков НБА: фото

Еще один представитель «Финикса» Кевин Дюрант в 2023 году подписал пожизненный контракт с Nike. А его первый контракт с компанией был подписан в 2007 году. Дюрант уже давно выпускает именную линейку Nike KD, которая является одной из самых популярных в НБА.