Кроссовки Брайанта продали на аукционе за 240 тысяч долларов

Коби Брайант впервые вышел в стартовом составе «Лейкерс» на игру 28 января 1997 года — в матче против «Даллас Маверикс». В той встрече он набрал 12 очков, сделал три подбора и отдал две передачи, а его команда победила со счетом 102:82.
Ранее, в феврале 2025 года, за 660 тысяч были приобретены кроссовки Nike Kobe 8 Elite «Lakers Home», в которых Брайант во время игры получил разрыв ахиллова сухожилия в 2013 году.
Брайант погиб на 42-м году жизни в результате крушения вертолета в Калифорнии 26 января 2020 года. На борту также находились его 13-летняя Джианна и еще семь человек. Никто не выжил.
Кобе Брайант считается одним из величайших игроков в истории. В составе «Лос-Анджелес Лейкерс» он играл с 1996-го по 2016 год и пять раз становился чемпионом НБА. Также на счету Брайанта два золота Олимпийских игр в составе сборной США.
В декабре 2017 года «Лейкерс» вывели из обращения оба — 8-й и 24-й — номера Кобе Брайанта. Он стал 10-м игроком в истории «Лейкерс», чей номер был выведен из обращения, и первым, в честь которого вывели сразу два номера. Спортсмен был посмертно введен в состав Зала славы баскетбола в 2020 году.