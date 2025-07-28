Кроссовки Брайанта продали на аукционе за 240 тысяч долларов

В декабре 2017 года «Лейкерс» вывели из обращения оба — 8-й и 24-й — номера Кобе Брайанта. Он стал 10-м игроком в истории «Лейкерс», чей номер был выведен из обращения, и первым, в честь которого вывели сразу два номера. Спортсмен был посмертно введен в состав Зала славы баскетбола в 2020 году.