Династии и сенсации: все чемпионки женской НБА

«Фивер» стали чемпионами благодаря харизме и лидерству Таммики Кэтчингс. Ее энергия на площадке и за ее пределами вдохновляла партнерш. В решающей серии «Индиана» обыграла «Миннесоту» (3−1), что тогда казалось сенсацией — ведь «Линкс» считались главным фаворитом. Но Кэтчингс не только вела за собой, но и была ключевой фигурой в защите. Этот титул так и остался единственным для «Индианы», но его ценность — в уникальности и в силе личности главной звезды.