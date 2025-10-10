Ричмонд
Игрок НБА забросил мяч в кольцо с обратной стороны щита: видео

Разыгрывающий клуба НБА «Оклахома-Сити Тандер» Кэйсон Уоллес отметился красивым попаданием в предсезонном матче против «Шарлотт Хорнетс».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

В третьей четверти Уоллес забросил с обратной стороны щита. Баскетболист перехватил летящий за лицевую линию в аут мяч, перебросил его через щит и попал в кольцо, заработав два очка. Всего за игру Уоллес набрал шесть очков.

Матч завершился со счетом 122:116 в пользу «Оклахомы», которая является действующим чемпионом НБА.

Действующие чемпионы НБА из «Оклахомы» начнут новый сезон 22 октября домашним матчем против «Хьюстон Рокетс».

Кэйсону Уоллесу 21 год. «Даллас Маверикс» выбрали разыгрывающего защитника под 10-м номером драфта НБА 2023 года, а затем обменяли его вместе с Дависом Бертансом в «Оклахому-Сити Тандер» на двенадцатого номера драфта Дерека Лайвли.