Баскетболист получил чемпионский перстень НБА, не сыграв ни одного матча

Топич стал чемпионом вместе с командой «Оклахома», но не выступал за нее в сезоне-2024/2025, потому что получил травму разрыва крестообразной связки. Сначала он перенес операцию на ногу, после чего восстанавливался. На старте нового сезона Никола также не сыграл из-за травмы. «Оклахома» объявила, что в понедельник Топич перенес операцию на яичках и пройдет повторное обследование через 4−6 недель. Это означает, что его дебют в НБА состоится, как минимум, не раньше ноября.