Баскетболист получил чемпионский перстень НБА, не сыграв ни одного матча

Баскетболист получил чемпионский перстень, хотя за весь сезон не сыграл ни одного матча.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Сербский теннисист Никола Топич впервые в истории НБА стал обладателем чемпионского перстня, не проведя ни одного матча в лиге. Награду ему вручил комиссионер лиги Адам Сильвер перед стартовым матчем нового сезона между «Оклахомой» и «Хьюстон Рокетс» (125:124 ОТ).

Топич стал чемпионом вместе с командой «Оклахома», но не выступал за нее в сезоне-2024/2025, потому что получил травму разрыва крестообразной связки. Сначала он перенес операцию на ногу, после чего восстанавливался. На старте нового сезона Никола также не сыграл из-за травмы. «Оклахома» объявила, что в понедельник Топич перенес операцию на яичках и пройдет повторное обследование через 4−6 недель. Это означает, что его дебют в НБА состоится, как минимум, не раньше ноября.

Напомним, Топич был выбран «Оклахомой» под 12-м номером на драфте НБА 2024 года. Серб — первый игрок в истории Национальной баскетбольной ассоциации, который стал чемпионом лиги и при этом не принял участия ни в одном матче. В финале прошлого сезона «Оклахома-Сити» одержал победу над «Индиана Пейсерс».

Отметим, что Топич продлил соглашение с «Оклахомой». 20-летний сербский разыгрывающий будет получать 5,4 млн долларов в следующем сезоне.