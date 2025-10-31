Ричмонд
Егор Демин отметился уникальным достижением в истории НБА

Разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Демин установил уникальное достижение в истории НБА. Об этом сообщает журналист Бен Андерсон.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

19-летний россиянин стал первым игроком в истории НБА, начавший карьеру в лиге с 20 трехочковых бросков с игры. В четырех стартовых матчах в лиге Демин совершил 22 броска из-за дуги, попав девять из них. При этом Демин не совершил ни одной двухочковой попытки.

Демин был выбран «‎Бруклином» на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером — это ссамая высокая позиция, под которой когда-либо выбирали баскетболиста из России. Он стал первым российским баскетболистом в НБА с апреля 2018 года, когда последний матч в лиге провел центровой Тимофей Мозгов.

В дебютном сезоне в НБА Демин проводит на паркете в среднем 20,5 минут, набирая 7,5 очка, 4,0 подбора, 2,5 передачи и 0,5 подбора при 2,0 потерях.

«Бруклин» проиграл все пять матчей на старте регулярного чемпионата и занимает последнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В понедельник, 3 ноября, команда из Нью-Йорка дома сыграет против «Филадельфии». Начало матча — в 02:00 по московскому времени.

