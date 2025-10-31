Ричмонд
Леброн Джеймс выпустит книгу для детей, посвященную Хэллоуину

Четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс анонсировал выход своей новой книги для детей, посвященной любимому празднику звездного баскетболиста.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Книга под названием Happy Spooky Halloween («Веселого страшного Хэллоуина») поступит в продажу летом 2026 года.

«Веселого страшного Хэллоуина! Для меня это реально пункт из списка жизненных целей. Я прочел все книги серии “Ужастики” в средней школе, а теперь, когда настает мое любимое время года, выходит моя собственная книга ужастиков, у меня мурашки по коже», — написал Леброн.

Хэллоуин — традиционный праздник в Америке и Западной Европе, отмечающийся в канун Дня всех святых, 31 октября. В этот день люди наряжаются в страшные костюмы, украшают дома тыквами с вырезанными лицами и устраивают праздничные вечеринки.

Леброн Джеймс дебютировал в качестве детского писателя в 2020 году, выпустив вместе с иллюстратором Ниной Матой книгу I Promise («Я обещаю»). В прошлом году этот дуэт выпустил еще одну книгу, получившую название I Am More Than («Я — больше, чем…»).

Джеймс проводит свой рекордный 23-й сезон в НБА, став первым игроком в истории лиги, достигнувшим такого рубежа. Тем не менее, 40-летний баскетболист пока не сыграл ни одного матча за «Лейкерс» из-за воспаления седалищного нерва. Его возвращение на паркет ожидается не раньше середины ноября.

«Лейкерс» одержали три победы в пяти стартовых матчах регулярного чемпионата и занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции НБА.