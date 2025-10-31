Леброн Джеймс выпустит книгу для детей, посвященную Хэллоуину

Книга под названием Happy Spooky Halloween («Веселого страшного Хэллоуина») поступит в продажу летом 2026 года.
«Веселого страшного Хэллоуина! Для меня это реально пункт из списка жизненных целей. Я прочел все книги серии “Ужастики” в средней школе, а теперь, когда настает мое любимое время года, выходит моя собственная книга ужастиков, у меня мурашки по коже», — написал Леброн.
Хэллоуин — традиционный праздник в Америке и Западной Европе, отмечающийся в канун Дня всех святых, 31 октября. В этот день люди наряжаются в страшные костюмы, украшают дома тыквами с вырезанными лицами и устраивают праздничные вечеринки.
Леброн Джеймс дебютировал в качестве детского писателя в 2020 году, выпустив вместе с иллюстратором Ниной Матой книгу I Promise («Я обещаю»). В прошлом году этот дуэт выпустил еще одну книгу, получившую название I Am More Than («Я — больше, чем…»).
Джеймс проводит свой рекордный 23-й сезон в НБА, став первым игроком в истории лиги, достигнувшим такого рубежа. Тем не менее, 40-летний баскетболист пока не сыграл ни одного матча за «Лейкерс» из-за воспаления седалищного нерва. Его возвращение на паркет ожидается не раньше середины ноября.
«Лейкерс» одержали три победы в пяти стартовых матчах регулярного чемпионата и занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции НБА.