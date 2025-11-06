Демин впервые не набрал очков, но «Бруклин» наконец-то выиграл

Российский защитник «Бруклина» Егор Демин провел на паркете 13 минут, не набрав ни одного очка. 19-летний баскетболист бросил шесть бросков, в том числе пять трехочковых, но ни один из них не достиг цели. Тем не менее, Демин записал на свой счет три подбора, две передачи, два перехвата и один блок-шот.