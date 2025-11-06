Ричмонд
Демин впервые не набрал очков, но «Бруклин» наконец-то выиграл

Российский баскетболист провел качественный матч с точки зрения созидания и оборонительных действий.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Бруклин» на выезде обыграл «Индиану» (112:103) в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард «Бруклина» Майкл Портер, набравший 32 очка и 11 подборов.

Российский защитник «Бруклина» Егор Демин провел на паркете 13 минут, не набрав ни одного очка. 19-летний баскетболист бросил шесть бросков, в том числе пять трехочковых, но ни один из них не достиг цели. Тем не менее, Демин записал на свой счет три подбора, две передачи, два перехвата и один блок-шот.

Демин был выбран «‎Бруклином» на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером — это самая высокая позиция, под которой когда-либо выбирали баскетболиста из России. В дебютном сезоне в НБА он проводит на паркете в среднем 19,8 минут, набирая 6,2 очка, 3,0 подбора, 2,7 передачи, 0,8 перехватов при 1,8 потерях.

Для «Бруклина» эта победа стала первой в регулярном чемпионате, благодаря чему они смогли покинуть последнюю, 15-ю строчку турнирной таблицы Восточной конференции НБА. В субботу, 8 ноября, клуб из Нью-Йорка дома сыграет против «Детройта».

