Леброн Джеймс может сыграть в ближайшем матче «Лейкерс» с «Ютой»

40-летний Джеймс еще ни разу не выходил на паркет в этом сезоне из-за воспаления седалищного нерва.
Как сообщает ESPN, по словам главного тренера «Лейкерс» Джей Джей Редика, его команда впервые в сезоне провела полноценную тренировку с участием всех 14 игроков основного состава. Он отметил, что существует вероятность, что Джеймс дебютирует во вторник, 18 ноября, когда «Лейкерс» будут принимать на своем паркете «Юту Джаз». Решение об участии Леброна Джеймса будет принято непосредственно перед игрой.
Также в матче с «Ютой» ожидается возвращение Руй Хатимуры и Маркуса Смарта, которые пропустили матч Кубка НБА с «Милуоки» (119:95).
Леброн Джеймс проводит свой рекордный 23-й сезон в НБА, став первым игроком в истории лиги, достигнувшим такого рубежа.
«Лейкерс» занимают четвертое место в турнирной таблице Западной конференции с 10 победами и 4 поражениями.