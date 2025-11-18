Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Леброн Джеймс может сыграть в ближайшем матче «Лейкерс» с «Ютой»

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс впервые в сезоне провел полноценную тренировку с основным составом команды, сообщает ESPN.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

40-летний Джеймс еще ни разу не выходил на паркет в этом сезоне из-за воспаления седалищного нерва.

Как сообщает ESPN, по словам главного тренера «Лейкерс» Джей Джей Редика, его команда впервые в сезоне провела полноценную тренировку с участием всех 14 игроков основного состава. Он отметил, что существует вероятность, что Джеймс дебютирует во вторник, 18 ноября, когда «Лейкерс» будут принимать на своем паркете «Юту Джаз». Решение об участии Леброна Джеймса будет принято непосредственно перед игрой.

Также в матче с «Ютой» ожидается возвращение Руй Хатимуры и Маркуса Смарта, которые пропустили матч Кубка НБА с «Милуоки» (119:95).

Леброн Джеймс проводит свой рекордный 23-й сезон в НБА, став первым игроком в истории лиги, достигнувшим такого рубежа.

«Лейкерс» занимают четвертое место в турнирной таблице Западной конференции с 10 победами и 4 поражениями.

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше