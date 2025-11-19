«Бруклин» проиграл «Бостону». Егор Демин набрал 12 очков

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Бостона» Джейлен Браун, набравший 29 очков. В составе «Бруклина» лучшим был форвард Майкл Портер, записавший на свой счет 25 очков.
Российский защитник «Бруклина» Егор Демин провел на паркете 23 минуты и набрал 12 очков. 19-летний россиянин реализовал четыре из десяти бросков с игры, включая четыре из семи трехочковых. Также Демин записал на свой счет три подбора, четыре передачи и один перехват при четырех потерях.
Егор Демин был выбран «Бруклином» на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером — это самая высокая позиция, под которой когда-либо выбирали баскетболиста из России. В дебютном сезоне в НБА он сыграл 10 матчей, проводя на паркете в среднем 20,8 минуты и набирая в среднем 7,4 очка, 3,0 подбора, 3,4 передачи, 0,8 перехвата при 1,7 потере.
«Бруклин» имеет баланс побед и поражений 2−12 занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 22 ноября, команда из Нью-Йорка вновь встретится с «Бостоном», но уже на его площадке.