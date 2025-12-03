Чемпион НБА 2004 года Кэмпбелл умер в возрасте 57 лет

«Помню его манеру. Мы называли его Easy E. Он всегда оставался спокойным. Не торопился. Действовал в своем ритме. У него все получалось легко. Отличный мужик. Мне он очень нравился», — поделился бывший одноклубник из «Лейкерс» Байрон Скотт.