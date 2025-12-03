Ричмонд
Чемпион НБА 2004 года Кэмпбелл умер в возрасте 57 лет

Бывший игрок ряда клубов НБА Элден Кэмпбелл умер в возрасте 57 лет, сообщает Los Angeles Times. Причины смерти экс-баскетболиста не уточняются.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Кэмпбелл, выступавший на позиции центрового, был выбран на драфте НБА 1990 года под общим 27-м номером «Лос-Анджелес Лейкерс». В калифорнийском клубе Элден Кэмпбелл на протяжении 9 сезонов.

«Помню его манеру. Мы называли его Easy E. Он всегда оставался спокойным. Не торопился. Действовал в своем ритме. У него все получалось легко. Отличный мужик. Мне он очень нравился», — поделился бывший одноклубник из «Лейкерс» Байрон Скотт.

Он выступал также за такие клубы, как «Шарлотт Хорнетс», «Нью-Орлеан Хорнетс», «Сиэтл Суперсоникс», «Детройт Пистонс» и «Нью-Джерси Нетс». В составе «Детройта» он стал чемпионом лиги в 2004 году.

Всего в НБА Кэмпбелл провел 1045 матчей, набирая в среднем 10,3 очка и делая 5,9 подбора.