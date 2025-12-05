В «Бруклине» объяснили почему Демин сыграл с «Ютой» так мало

«Бруклин» на домашней площадке проиграл «Юте» в матче регулярного чемпионата НБА (110:123).
Самым результативным игроком матча с 30 очками стал центровой «Юты» Лаури Маркканен. Его партнер по команде новичок Кейонте Джордж оформил дабл-дабл с 29 очками и 10 результативными передачами. В составе «Бруклина» больше всех очков на счету Ноа Клауни (29).
Российский разыгрывающий «Бруклина» Егор Демин провел на паркете 20 минут. За это время он набрал три очка, отдал две передачи и сделал один подбор.
Главный тренер «Бруклина» Жорди Фернандес рассказал, что перед игрой у Демина были проблемы со здоровьем.
«Жорди Фернандес отметил, что перед сегодняшней игрой у Егора Демина были проблемы с верхними дыхательными путями, поэтому он решил ограничить его время на площадке», — написал журналист и обозреватель Clutch Points Эрик Слэйтер в соцсетях.
Напомним, Егор Демин был выбран «Бруклином» на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером — это самая высокая позиция, под которой когда-либо выбирали баскетболиста из России.
«Бруклин» с пятью победами и 17 поражениями занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Нетс» примут «Нью-Орлеан».