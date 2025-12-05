Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В «Бруклине» объяснили почему Демин сыграл с «Ютой» так мало

Российский защитник набрал 3 очка, проведя на паркете 20 минут.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Бруклин» на домашней площадке проиграл «Юте» в матче регулярного чемпионата НБА (110:123).

Самым результативным игроком матча с 30 очками стал центровой «Юты» Лаури Маркканен. Его партнер по команде новичок Кейонте Джордж оформил дабл-дабл с 29 очками и 10 результативными передачами. В составе «Бруклина» больше всех очков на счету Ноа Клауни (29).

Российский разыгрывающий «Бруклина» Егор Демин провел на паркете 20 минут. За это время он набрал три очка, отдал две передачи и сделал один подбор.

Главный тренер «Бруклина» Жорди Фернандес рассказал, что перед игрой у Демина были проблемы со здоровьем.

«Жорди Фернандес отметил, что перед сегодняшней игрой у Егора Демина были проблемы с верхними дыхательными путями, поэтому он решил ограничить его время на площадке», — написал журналист и обозреватель Clutch Points Эрик Слэйтер в соцсетях.

Напомним, Егор Демин был выбран «‎Бруклином» на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером — это самая высокая позиция, под которой когда-либо выбирали баскетболиста из России.

«Бруклин» с пятью победами и 17 поражениями занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Нетс» примут «Нью-Орлеан».

Узнать больше по теме
Биография Егора Демина: карьера и личная жизнь баскетболиста
Баскетболисты из России редко становятся предметом всеобщего обсуждения. Егор Демин в этом плане разрывает общепринятые шаблоны. 19-летний спортсмен еще только начинает свой путь, а его имя уже известно фанатам далеко за пределами родины россиянина. Чем так хорош Егор Демин и почему стоит следить за его карьерой, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше