Лидер «Лейкерс» пропустил матч НБА из-за рождения ребенка

Как сообщает источник, Дончич после матча регулярного чемпионата с «Финиксом» (108:125) вылетел в Словению, чтобы быть рядом со своей женой и моделью Анамарией Голтес при рождении второго ребенка.
1 декабря 2023 году у пары родился первый ребенок, девочку назвали Габриэлой.
В текущем сезоне Дончич провел 16 матчей за клуб из Лос-Анджелеса. В среднем он набирает 36,9 очка, совершает 8,9 подбора и отдает 8,9 передач за игру.
«Лейкерс» в отсутствии Дончича одержали победу в матче регулярного чемпионата НБА с «Торонто» (123:120).
В этой встрече прервалась рекордная серия Леброна Джеймса, которая длилась с 2007 года. Звездный форвард впервые за 18 лет набрал менее 10 очков в матче НБА.
В текущем сезоне «Лейкерс» занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции. Команда под руководством Джей Джей Редика одержала 16 побед в матчах регулярного чемпионата НБА и Кубка лиги и потерпела пять поражений. В следующей встрече «Лейкерс» на выезде сыграют против «Бостона».