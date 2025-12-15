17 очков Демина помогли «Бруклину» разгромить «Милуоки» в НБА

— Настрой был такой же, как и всегда. Тренер просит нас выходить на площадку с максимальной самоотдачей. Играть в быстрый баскетбол, не давать сопернику разгоняться и строго выполнять установки в защите. Сегодня нам удалось полностью придерживаться своего плана, и именно поэтому мы добились такого результата, — сказал 19-летний российский баскетболист.