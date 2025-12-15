Ричмонд
17 очков Демина помогли «Бруклину» разгромить «Милуоки» в НБА

«Бруклин» на своей площадке обыграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА (127:82).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В составе победителей самым результативным игроком стал российский разыгрывающий защитник Егор Демин. Он набрал 17 очков, сделал три подбора и отдал три передачи за 26 минут, проведенных на площадке. Также у «Бруклина» еще восемь баскетболистов набрали 10 очков и более.

У «Милуоки» самым результативным стал Гари Трент-младший, набравший 20 очков и совершивший два подбора.

На послематчевой пресс-конференции Демин высказался о победе над «Бакс».

— Какой был настрой команды перед игрой? Что помогло вам так уверенно и доминирующе провести этот матч?

— Настрой был такой же, как и всегда. Тренер просит нас выходить на площадку с максимальной самоотдачей. Играть в быстрый баскетбол, не давать сопернику разгоняться и строго выполнять установки в защите. Сегодня нам удалось полностью придерживаться своего плана, и именно поэтому мы добились такого результата, — сказал 19-летний российский баскетболист.

Напомним, Егор Демин был выбран «‎Бруклином» на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером — это самая высокая позиция, под которой когда-либо выбирали баскетболиста из России.

«Бруклин» с семью победами и 18 поражениями занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Нетс» примут на своем паркете «Майами».

