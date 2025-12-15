Ричмонд
Егор Демин: Учусь переключаться после неудачных матчей

Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Демин рассказал о сложностях, с которыми сталкивается в первом сезоне НБА.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне «Бруклин Нетс» одержал победу в матче регулярного чемпионата НБА против «Милуоки Бакс» (127:82). Егор Демин вышел в старте и набрал 17 очков, сделал 3 подбора и 3 ассиста.

В предыдущем матче с «Далласом» россиянин набрал 3 очка при 1 из 7 с игры, после чего главный тренер «Бруклина» Жорди Фернандес раскритиковал защитника, отметив, что его игровое время может сократиться.

«Очевидно, что в каждой игре я хочу показывать себя все лучше и лучше. Но иногда случаются неудачные дни, и нужно посмотреть запись, понять, что я сделал не так. Поговорить с тренерами, с игроками, извлечь из этого опыт и пойти дальше. Впереди много игр, это мой первый сезон, так что я еще учусь переключаться с таких матчей на следующие. Тренерский штаб хочет, чтобы я был агрессивным со стартового спорного. Корректировка состоит в том, что мне позволяют играть так в каждом матче, и я должен следовать этой установке», — сказал Демин после встречи с «Милуоки».

Для «Бруклина» победа над «Бакс» стала лишь седьмой в текущем сезоне при 18 поражениях. Команда занимает 13-е место в Восточной конференции. «Милуоки» с 11 победами в 27 матчах располагается на 11-й позиции. 19 декабря «Бруклин» на своей площадке примет «Майами Хит».

Егор Демин был выбран «‎Бруклином» на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером — это самая высокая позиция, под которой когда-либо выбирали баскетболиста из России.

Узнать больше по теме
Биография Егора Демина: карьера и личная жизнь баскетболиста
Баскетболисты из России редко становятся предметом всеобщего обсуждения. Егор Демин в этом плане разрывает общепринятые шаблоны. 19-летний спортсмен еще только начинает свой путь, а его имя уже известно фанатам далеко за пределами родины россиянина. Чем так хорош Егор Демин и почему стоит следить за его карьерой, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше