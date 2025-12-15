Егор Демин: Учусь переключаться после неудачных матчей

«Очевидно, что в каждой игре я хочу показывать себя все лучше и лучше. Но иногда случаются неудачные дни, и нужно посмотреть запись, понять, что я сделал не так. Поговорить с тренерами, с игроками, извлечь из этого опыт и пойти дальше. Впереди много игр, это мой первый сезон, так что я еще учусь переключаться с таких матчей на следующие. Тренерский штаб хочет, чтобы я был агрессивным со стартового спорного. Корректировка состоит в том, что мне позволяют играть так в каждом матче, и я должен следовать этой установке», — сказал Демин после встречи с «Милуоки».