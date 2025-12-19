Егор Демин набрал 14 очков в проигранном матче с «Майами»

У «Майами» самым результативным игроком стал Норман Пауэлл, набравший 24 очка. У «Бруклина» самым продуктивным был Майкл Портер, на счету которого 28 очков.
Российский защитник «Бруклина» Егор Демин провел на паркете 27 минут 53 секунды и набрал 14 очков. 19-летний россиянин реализовал 5 из 18 бросков с игры, включая 3 из 12 трехочковых. Также Демин записал на свой счет два подбора, одну передачу и допустил одну потерю.
Егор Демин был выбран «Бруклином» на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером — это самая высокая позиция, под которой когда-либо выбирали баскетболиста из России. В дебютном сезоне в НБА он сыграл 23 матчf, проводя на паркете в среднем 22,9 минуты и набирая в среднем 8,5 очка, 3,2 подбора, 3,5 передачи, 0,9 перехвата при 1,7 потере.
«Бруклин» имеет баланс побед и поражений 7−19 занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В понедельник, 22 декабря, дома сыграет против «Торонто».