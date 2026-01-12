«Бруклин» потерпел третье поражение подряд. Демин набрал 7 очков

Встреча в Мемфисе завершилась со счетом 103:98 (34:23, 27:27, 16:24, 26:24). «Бруклин» по ходу игры уступал сопернику 16 очков, но смог перехватить инициативу о второй половине матча, за три минуты до конца ведя в счете 98:90. Однако в оставшееся время очки набирал только «Мемфис», который и одержал итоговую победу — 103:98.
Егор Демин на площадке провел 28 минут 21 секунду. Против «Мемфиса» в активе защитника 7 очков, 1 подбор и 4 передачи. Россиянин реализовал 2 из 5 бросков с игры, 2 из 4 трехочковых и 1 из 2 штрафных.
Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес отметил игру своей команды в выездной встрече против «Мемфиса».
«Особенно мне понравились действия стартового состава в начале второй половины. В третьей четверти мы показали наш лучший баскетбол и смогли вернуться. Но 19 очков соперника после подбора сыграли решающую роль. Если ты не подбираешь, ты не побеждаешь. На протяжении многих матчей в декабре мы были лучшей командой по подборам на своем и чужом щитах. А сейчас мы не подбираем и, соответственно, не выигрываем. Поэтому — продолжаем учиться, продолжаем становиться лучше, хотя бы на один процент, но каждый день», — отметил Жорди Фернандес.
«Мемфис» одержал 17 побед в 39 матчах и занимает десятое место в Западной конференции. У «Бруклина» 11 побед в 36 встречах — команда Демина идет 13‑й на Востоке.