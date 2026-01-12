«Бруклин» потерпел третье поражение подряд. Демин набрал 7 очков

«Особенно мне понравились действия стартового состава в начале второй половины. В третьей четверти мы показали наш лучший баскетбол и смогли вернуться. Но 19 очков соперника после подбора сыграли решающую роль. Если ты не подбираешь, ты не побеждаешь. На протяжении многих матчей в декабре мы были лучшей командой по подборам на своем и чужом щитах. А сейчас мы не подбираем и, соответственно, не выигрываем. Поэтому — продолжаем учиться, продолжаем становиться лучше, хотя бы на один процент, но каждый день», — отметил Жорди Фернандес.