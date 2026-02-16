День в истории: 16 февраля 1972 года Уилт Чемберлен первым в истории НБА набрал 30 000 очков

Чемберлен установил рекорд, реализовав бросок с игры на 8-й минуте первой четверти. Игра была остановлена, и Чемберлену вручили мяч в честь исторического достижения.
Хотя тот памятный сезон команды был омрачен для игрока серией травм, эта конкретная игра сложилась для «Лейкерс» удачно. Они одержали победу со счетом 110−109, в значительной степени благодаря 20 очкам Гейла Гудрича и 19 очкам Джима Макмиллиана. Чемберлен, для которого набор очков уже не был главной задачей, добавил к своему историческому достижению 16 очков, 29 подборов и 8 передач.
Это достижение стало еще одной вехой в невероятной карьере Чемберлена, который был известен своими рекордными результатами. Он стал первым и до сих пор остается единственным игроком в истории НБА, набравшим 30 000 очков, 20 000 подборов и 5 000 результативных передач за карьеру.
К моменту своего ухода из баскетбола в 1973 году Чемберлен набрал в общей сложности 31 419 очков, что на тот момент было рекордом лиги. Сейчас он занимает седьмое место в списке лучших снайперов в истории НБА, уступив таким игрокам, как Леброн Джеймс, Карим Абдул-Джаббар, Карл Мэлоун, Коби Брайант, Майкл Джордан и Дирк Новицки.
В том же сезоне 1971−72 годов Чемберлен и «Лейкерс» добились величайшего успеха, установив рекорд НБА по количеству побед подряд (33) и в итоге завоевав чемпионский титул, победив в финале «Нью-Йорк Никс».