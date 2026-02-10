Игроки «Детройта» и «Шарлотт» подрались в матче НБА: видео

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Детройта» Кейд Каннингем. Он провел на площадке 37 минут, набрав 33 очка при 9 подборах. Также на счету баскетболиста 7 результативных передач. В составе «Шарлотт» больше всех очков набрал Брэндон Миллер (24).
В середине третьей четверти произошла массовая потасовка, начавшаяся с конфликта между игроком «Детройта» Джейленом Дюреном и представителем «Шарлотт» Муссой Диабате.
В результате инцидента с площадки были удалены четыре игрока — Дюрен и его партнер по команде Айзея Стюарт, а также Диабате и Майлз Бриджес из «Шарлотт».
«Уверен, что каждый хотел вступиться за Дюрена — даже ребята со скамейки. Мы всегда поддерживаем друг друга на все сто тысяч процентов. Но нам нужно играть в баскетбол и выигрывать матчи, поэтому мы не можем все разом сорваться и полезть в это», — сказал центровой «Детройта» Пол Рид на послематчевой пресс-конференции.
«Детройт» с 39 победами и 13 поражениями возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. В следующем матче «Пистонс» на выезде сыграют с «Торонто».