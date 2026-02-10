Игроки «Детройта» и «Шарлотт» подрались в матче НБА: видео

«Уверен, что каждый хотел вступиться за Дюрена — даже ребята со скамейки. Мы всегда поддерживаем друг друга на все сто тысяч процентов. Но нам нужно играть в баскетбол и выигрывать матчи, поэтому мы не можем все разом сорваться и полезть в это», — сказал центровой «Детройта» Пол Рид на послематчевой пресс-конференции.