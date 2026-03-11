Адебайо набрал 83 очка в матче НБА и побил рекорд Коби Брайанта

«Уилт, я, а потом Коби. Звучит безумно. Для меня было важно сохранять спокойствие, оставаться сосредоточенным и понимать, что я могу добиться чего-то особенного. Не думал, что это будет 83 очка. Совершенно нереальный момент. Возможность сделать это дома, перед моей мамой, перед моими людьми, перед домашними болельщиками. Это веха в истории, которая навсегда останется в памяти. До сих пор не могу поверить. Теперь меня будут упоминать вместе с человеком, которым я восхищался в детстве», — сказал Адебайо после матча.