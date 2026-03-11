Ричмонд
Адебайо набрал 83 очка в матче НБА и побил рекорд Коби Брайанта

Центровой «Майами» Бэм Адебайо набрал 83 очка в домашнем матче регулярного чемпионата НБА против «Вашингтона» (150:129).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

28-летний американец реализовал 20 из 43 бросков с игры, включая 7 из 22 трехочковых, а также забросил 36 из 43 штрафных. Адебайо установил рекорд по набранным очкам за матч в XXI веке, превзойдя достижение легендарного защитника «Лейкерс» Коби Брайанта, который набрал 81 очко в выездной игре против «Торонто» (122:104) в январе 2006 года.

Рекорд НБА по числу набранных очков за один матч принадлежит легендарному центровому «Филадельфии» Уилту Чемберлену, который в марте 1962 года набрал ровно 100 очков в домашней игре против «Нью-Йорка» (169:147).

«Уилт, я, а потом Коби. Звучит безумно. Для меня было важно сохранять спокойствие, оставаться сосредоточенным и понимать, что я могу добиться чего-то особенного. Не думал, что это будет 83 очка. Совершенно нереальный момент. Возможность сделать это дома, перед моей мамой, перед моими людьми, перед домашними болельщиками. Это веха в истории, которая навсегда останется в памяти. До сих пор не могу поверить. Теперь меня будут упоминать вместе с человеком, которым я восхищался в детстве», — сказал Адебайо после матча.

В первой четверти Адебайо набрал 31 очко, к перерыву он имел в своем активе 43 балла, а перед решающим отрезком игры на его счету были 62 очка. В заключительной четверти центровой набирал очки в основном за счет штрафных, реализовав 14 из 16 бросков с линии. Благодаря этому он также сумел обновить рекорд НБА по количеству выброшенных и реализованных штрафных — ранее никто не забивал больше 28 штрафных за матч и не делал больше 39 бросков с линии.

Примечательно, что ранее Адебайо ни разу не набирал в НБА больше 50 очков. Его личным рекордом было 41 очко, набранное в январе 2021 года в выездной игре против «Бруклина» (124:128).

Адебайо был выбран «Майами» под 14-м номером на драфте НБА 2017 года. Он провел за команду более 700 матчей и дважды помог ей выйти в финал НБА (2020, 2023). Адебайо трижды попадал на Матч звезд НБА и четырежды включался в сборную лучших защитных игроков сезона. Также он является двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной США (2020, 2024).