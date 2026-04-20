Игрок «Сан-Антонио» превзошел рекорд Тима Данкана в плей-офф

Встреча пошла на домашнем паркете «Сперс». Самым результативным игроком матча стал французский центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма. За 33 минуты на паркете он набрал 35 очков, сделал пять подборов и отдал одну результативную передачу.
22-летний Вембаньяма превзошел рекорд 5-кратного чемпиона НБА Тима Данкана по результативности в дебютной игре плей-офф за «Сан-Антонио». В 1998 году Данкан набрал 32 очка в своем первом матче на выбывание за «Сперс».
Также француз повторил результат Уилта Чемберлена, Энтони Дэвиса и Криса Пола по количеству очков в дебютном матче плей-офф в истории НБА — Вембаньяма делит 10-е место за все время.
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Сан-Антонио». Второй матч между командами пройдет 21 апреля.
Ранее стало известно, что Виктор Вембаньяма вошел в список финалистов на приз самому ценному игроку (MVP) регулярного чемпионата лиги. Вместе с ним на награду претендуют канадский разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер и сербский центровой Никола Йокич из «Денвера».