Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Игрок «Сан-Антонио» превзошел рекорд Тима Данкана в плей-офф

«Сан-Антонио» одержал победу над «Портлендом» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Западной конференции НБА (111:98).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Встреча пошла на домашнем паркете «Сперс». Самым результативным игроком матча стал французский центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма. За 33 минуты на паркете он набрал 35 очков, сделал пять подборов и отдал одну результативную передачу.

22-летний Вембаньяма превзошел рекорд 5-кратного чемпиона НБА Тима Данкана по результативности в дебютной игре плей-офф за «Сан-Антонио». В 1998 году Данкан набрал 32 очка в своем первом матче на выбывание за «Сперс».

Также француз повторил результат Уилта Чемберлена, Энтони Дэвиса и Криса Пола по количеству очков в дебютном матче плей-офф в истории НБА — Вембаньяма делит 10-е место за все время.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Сан-Антонио». Второй матч между командами пройдет 21 апреля.


Ранее стало известно, что Виктор Вембаньяма вошел в список финалистов на приз самому ценному игроку (MVP) регулярного чемпионата лиги. Вместе с ним на награду претендуют канадский разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер и сербский центровой Никола Йокич из «Денвера».