Вембаньяма получил травму после жуткого удара о паркет: видео

Встреча прошла на домашней арене «Сперс». Самым результативным игроком матча стал Скут Хендерсон из «Портленда». За 38 минут на паркете он набрал 31 очко и совершил один подбор. У «Сан-Антонио» больше всех очков набрал Стефон Касл (18), также на его счету семь подборов и пять результативных передач.