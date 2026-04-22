Вембаньяма получил травму после жуткого удара о паркет: видео

Встреча прошла на домашней арене «Сперс». Самым результативным игроком матча стал Скут Хендерсон из «Портленда». За 38 минут на паркете он набрал 31 очко и совершил один подбор. У «Сан-Антонио» больше всех очков набрал Стефон Касл (18), также на его счету семь подборов и пять результативных передач.
Лидер «Сан-Антонио», французский центровой Виктор Вембаньяма, во второй четверти во время прохода под кольцо оступился и ударился головой о паркет.
Позже авторитетный инсайдер Шамс Чарания сообщил, что баскетболисту диагностировали сотрясение мозга.
Это подтвердил главный тренер команды Митч Джонсон:
— Я знаю только, что у него сотрясение мозга, и он попал под протокол. Мы, конечно, предпримем все необходимые и соответствующие действия. Обследуют ли Вембаньяму на предмет чего-либо еще, кроме сотрясения мозга? Нет, — приводит слова Джонсона ESPN.
Согласно правилам протокола НБА по сотрясениям мозга, баскетболист не может вернуться к игре в течение 48 часов после травмы, но может постепенно возобновлять тренировки через 24 часа, если его состояние не ухудшается.
Виктор Вембаньяма был признан лучшим оборонительным игроком регулярного чемпионата НБА сезона-2025/26. 22-летний баскетболист стал первым единогласным победителем с момента учреждения приза в сезоне-1982/83. Также францу — самый молодой обладатель награды.
Счет в серии до четырех побед стал равным — 1−1. Следующий матч между командами пройдет в ночь на 25 апреля по московскому времени на домашней площадке «Портленда».