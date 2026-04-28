Купер Флэгг признан новичком года в НБА

Форвард «Далласа» Купер Флэгг стал обладателем награды «Новичок года» по итогам регулярного чемпионата НБА сезона-2025/26, сообщает пресс-служба лиги.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По итогам голосования, в котором приняли участие 100 журналистов и телеведущих, Флэгг набрал 412 баллов. Игрок «Далласа» обошел в голосовании Кона Книппела (386 баллов) из «Шарлотт» и Ви Джей Эджкомба (96) из «Филадельфии».

Разница в 26 очков — второй минимальный разрыв между лидерами с момента введения такого формата голосования в сезоне-2002/03. Меньше было только в сезоне-2021/22 между Скотти Барнсом (378 очков) и Эваном Мобли (363).

19-летний Флэгг стал первым новичком со времен Майкла Джордана в сезоне-1984/85, который стал лидером своей команды по очкам, подборам, передачам и перехватам. Также он стал вторым самым молодым обладателем этой награды в истории НБА, уступив только Леброну Джеймсу.

Купер Флэгг был выбран «Далласом» под общим первым номером на драфте НБА-2025. В дебютном сезоне баскетболист принял участие в 70 матчах регулярного чемпионата. В среднем он провел на паркете 33,5 минуты, набирая 21 очко, совершая 6,7 подбора и отдавая 4,5 передачи.


Ранее центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма был признан лучшим оборонительным игроком регулярного чемпионата.

