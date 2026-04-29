«Сан-Антонио» впервые за 9 лет вышел во второй раунд плей-офф НБА

Встреча прошла на домашней площадке «Сперс». Самым результативным игроком матча стал форвард «Портленда» Дени Авдия, который за 32 минуты на паркете набрал 22 очка. У «Сан-Антонио» больше всех баллов заработал Де'Аарон Фокс (21), также на его счету за 34 минуты на площадке два подбора и девять результативных передач. Партнер Фокса по команде Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл (17 очков и 14 подборов).
«Сан-Антонио» выиграл серию до четырех побед со счетом 4−1 и впервые с 2017 года вышел в полуфинал плей-офф Западной конференции НБА.
В плей-офф-2017 команда из Сан-Антонио дошла до финала конференции, пройдя «Мемфис» и «Хьюстон», а затем уступила «Голден Стэйт» — 0−4. В двух последующих розыгрышах плей-офф «Сперс» вылетали в первом раунде.
Во втором раунде «Сан-Антонио» встретится с победителем в паре «Денвер» — «Миннесота» (2−3).
Ранее в полуфинал Западной конференции вышла «Оклахома», обыграв в серии «Финикс». Команда является действующим чемпионом НБА. В прошлогодней финальной серии «Тандер» победили «Индиану» в решающем, седьмом матче со счетом 103:91 (4−3 в серии) и впервые завоевали чемпионский титул.