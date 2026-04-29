«Сан-Антонио» впервые за 9 лет вышел во второй раунд плей-офф НБА

Встреча прошла на домашней площадке «Сперс». Самым результативным игроком матча стал форвард «Портленда» Дени Авдия, который за 32 минуты на паркете набрал 22 очка. У «Сан-Антонио» больше всех баллов заработал Де'Аарон Фокс (21), также на его счету за 34 минуты на площадке два подбора и девять результативных передач. Партнер Фокса по команде Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл (17 очков и 14 подборов).