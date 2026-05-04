Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Определились все четвертьфинальные пары плей-офф НБА

«Кливленд» одержал победу над «Торонто» в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НБА (114:102).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча прошла на домашней арене «Кавальерс». Самым результативным игроком матча стал Скотти Барнс из «Торонто», на счету которого 24 очка, девять подборов и шесть передач за 37 минут на площадке. В составе «Кливленда» больше всех очков набрали оформивший дабл-дабл Джарретт Аллен (22 очка, 19 подборов) и Донован Митчелл (22).

В другом матче «Детройт» обыграл «Орландо» со счетом 116:94 и вышел в ¼ финала плей-офф, победив в серии — 4−3. Самым результативным игроком матча стал форвард «Орландо» Паоло Банкеро, который набрал 38 очков, сделал девять подборов и отдал шесть передач за 42 минуты проведенных на паркете. У «Детройта» по дабл-даблу оформили Кейд Каннингем (32 очка + 12 передач) и Джейлен Дюрен (15 очков + 15 подборов).

После этих матчей стали известны все участники ¼ финала плей-офф НБА:

  • «Оклахома-Сити Тандер» — «Лос-Анджелес Лейкерс»;

  • «Сан-Антонио Сперс» — «Миннесота Тимбервулвз»;

  • «Детройт Пистонс» — «Кливленд Кавальерс»;

  • «Нью-Йорк Никс» — «Филадельфия Севенти Сиксерс».

Первые матчи ¼ финала состоятся в ночь на 5 мая по московскому времени. Завтра «Нью-Йорк Никс» сыграет на своем паркете с «Филадельфией», а «Сан-Антонио» — с «Миннесотой».