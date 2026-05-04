Определились все четвертьфинальные пары плей-офф НБА

Встреча прошла на домашней арене «Кавальерс». Самым результативным игроком матча стал Скотти Барнс из «Торонто», на счету которого 24 очка, девять подборов и шесть передач за 37 минут на площадке. В составе «Кливленда» больше всех очков набрали оформивший дабл-дабл Джарретт Аллен (22 очка, 19 подборов) и Донован Митчелл (22).
В другом матче «Детройт» обыграл «Орландо» со счетом 116:94 и вышел в ¼ финала плей-офф, победив в серии — 4−3. Самым результативным игроком матча стал форвард «Орландо» Паоло Банкеро, который набрал 38 очков, сделал девять подборов и отдал шесть передач за 42 минуты проведенных на паркете. У «Детройта» по дабл-даблу оформили Кейд Каннингем (32 очка + 12 передач) и Джейлен Дюрен (15 очков + 15 подборов).
После этих матчей стали известны все участники ¼ финала плей-офф НБА:
«Оклахома-Сити Тандер» — «Лос-Анджелес Лейкерс»;
«Сан-Антонио Сперс» — «Миннесота Тимбервулвз»;
«Детройт Пистонс» — «Кливленд Кавальерс»;
«Нью-Йорк Никс» — «Филадельфия Севенти Сиксерс».
Первые матчи ¼ финала состоятся в ночь на 5 мая по московскому времени. Завтра «Нью-Йорк Никс» сыграет на своем паркете с «Филадельфией», а «Сан-Антонио» — с «Миннесотой».