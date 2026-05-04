Определились все четвертьфинальные пары плей-офф НБА

В другом матче «Детройт» обыграл «Орландо» со счетом 116:94 и вышел в ¼ финала плей-офф, победив в серии — 4−3. Самым результативным игроком матча стал форвард «Орландо» Паоло Банкеро, который набрал 38 очков, сделал девять подборов и отдал шесть передач за 42 минуты проведенных на паркете. У «Детройта» по дабл-даблу оформили Кейд Каннингем (32 очка + 12 передач) и Джейлен Дюрен (15 очков + 15 подборов).