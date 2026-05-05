Вембаньяма побил рекорд плей-офф НБА, державшийся более 40 лет

Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма обновил рекорд НБА по блок-шотам в первом матче серии второго раунда плей-офф против «Миннесоты» (102:104).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

22-летний француз провел на паркете 40 минут и оформил редкий трипл-дабл с блок-шотами, записав на свой счет 11 очков, 15 подборов и 12 блок-шотов. Вембаньяма начал матч с трех блок-шотов в первой четверти, затем добавил четыре во второй, три — в третьей и еще два — в четвертой.

Вембаньяма стал первым игроком в истории НБА, которому удалось оформить более 10 блок‑шотов в матче плей-офф. Предыдущий рекорд принадлежал Марку Итону (1985), Хакиму Оладжувону (1990) и Эндрю Байнуму (2012). Примечательно, что только Байнум сделал это в победном матче.

Кроме того, Вембаньяма стал первым игроком в истории плей-офф НБА, которому удалось оформить трипл-дабл без 10 передач. В этом матче он пять раз ассистировал партнерам.

По итогам регулярного чемпионата Вембаньяма был единогласно признан лучшим оборонительным игроком НБА. Он завершил регулярку в качестве лидера по блок-шотам — 3,1 в среднем за игру. При этом ни один другой игрок НБА не смог добраться до отметки в два блок-шота.

За три сезона в НБА Вембаньяма дважды делал по 10 блок-шотов в матче регулярного чемпионата. Рекордным показателем являются 15 блоков, которые дважды покорялись Мануте Болу (1986, 1987) и один раз Шакилу О’Нилу (1993).

Несмотря на выдающийся защитный перформанс, Вембаньяма провел неудачную игру в атаке, реализовав лишь 5 из 17 бросков с игры, в том числе 0 из 8 трехочковых. «Сан-Антонио» сенсационно проиграл первый матч серии и упустил преимущество домашней площадки. Вторая игра пройдет на паркете «шпор» в ночь на четверг, 7 мая.