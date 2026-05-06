Леброн Джеймс: В 41 год я все еще вывожу команду в плей-офф

Звездный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о своей карьере в калифорнийском клубе.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В первом раунде плей-офф Западной конференции «Лейкерс» одержали победу в серии над «Хьюстоном» со счетом 4−2. Леброн Джеймс набирал в среднем за матч 23,2 очка, делал 7,2 подбора и отдавал 8,3 передачи.

«Я знал, что у меня еще многое осталось в запасе, когда я пришел в эту организацию в 2018 году. Но сказать, что спустя восемь лет, в 41 год, я буду вести команду в плей-офф и выиграю серию — я бы этого не ожидал. Я бы на это не поставил», — признался Леброн Джеймс в своем подкасте Mind the Game.

В полуфинале плей-офф Западной конференции «Лейкерс» играют с действующим чемпионом НБА — «Оклахомой». Первый матч прошел на паркете «Тандер» и завершился победой хозяев со счетом 108:90. Джеймс стал самым результативным игроком матча. За 36 минут на паркете форвард набрал 27 очков, сделал четыре подбора и отдал шесть результативных передач.

Вторая игра серии пройдет в ночь на 8 мая по московскому времени.

Леброн Джеймс проводит свой 23-й сезон в лиге. Форвард является рекордсменом НБА по количеству набранных очков и проведенных сезонов.

В 2020 году Джеймс в составе «Лейкерс» стал чемпионом НБА, обыграв в финале «Майами» (4−2).

Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше