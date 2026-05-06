Леброн Джеймс: В 41 год я все еще вывожу команду в плей-офф

В первом раунде плей-офф Западной конференции «Лейкерс» одержали победу в серии над «Хьюстоном» со счетом 4−2. Леброн Джеймс набирал в среднем за матч 23,2 очка, делал 7,2 подбора и отдавал 8,3 передачи.
«Я знал, что у меня еще многое осталось в запасе, когда я пришел в эту организацию в 2018 году. Но сказать, что спустя восемь лет, в 41 год, я буду вести команду в плей-офф и выиграю серию — я бы этого не ожидал. Я бы на это не поставил», — признался Леброн Джеймс в своем подкасте Mind the Game.
В полуфинале плей-офф Западной конференции «Лейкерс» играют с действующим чемпионом НБА — «Оклахомой». Первый матч прошел на паркете «Тандер» и завершился победой хозяев со счетом 108:90. Джеймс стал самым результативным игроком матча. За 36 минут на паркете форвард набрал 27 очков, сделал четыре подбора и отдал шесть результативных передач.
Вторая игра серии пройдет в ночь на 8 мая по московскому времени.
Леброн Джеймс проводит свой 23-й сезон в лиге. Форвард является рекордсменом НБА по количеству набранных очков и проведенных сезонов.
В 2020 году Джеймс в составе «Лейкерс» стал чемпионом НБА, обыграв в финале «Майами» (4−2).