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Что стало с Тимофеем Мозговым после победы в НБА

Многие спортсмены после завершения карьеры исчезают из публичного поля. Тимофей Мозгов пошел другим путем: спустя годы после чемпионства в НБА он снова оказался в центре внимания, но уже благодаря медиабаскетболу.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Тимофей Мозгов давно вписал свое имя в историю российского баскетбола. Он стал первым российским центровым, выигравшим чемпионат НБА, играл против лучших баскетболистов мира и провел почти 10 лет за океаном. После завершения карьеры многие ожидали, что спортсмен уйдет из публичного пространства, но вместо этого Мозгов начал новую главу.

От НБА до чемпионского перстня

Чемпионство в составе «Кливленда» остается главным достижением Тимофея Мозгова.
Чемпионство в составе «Кливленда» остается главным достижением Тимофея Мозгова.Источник: Соцсети

Тимофей Мозгов остается одним из самых успешных российских баскетболистов в истории. За свою карьеру он прошел путь от подмосковных клубов до НБА, где выступал за «Нью-Йорк Никс», «Денвер Наггетс», «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и другие команды. Для российского баскетбола такой маршрут до сих пор считается исключением из правил.

Вершиной карьеры Мозгова стал сезон-2015/2016. В составе «Кливленда» Мозгов стал чемпионом НБА вместе с Леброном Джеймсом, Кайри Ирвингом и Кевином Лавом. Та команда вошла в историю лиги, отыгравшись в финальной серии против «Голден Стэйт» со счета 1:3. Для самого Мозгова чемпионский перстень стал вершиной карьеры.

За годы в НБА центровой провел сотни матчей против лучших игроков мира и заработал репутацию надежного игрока ротации. Именно поэтому даже спустя годы после возвращения в Россию его имя продолжает ассоциироваться с главным достижением — титулом чемпиона сильнейшей баскетбольной лиги планеты.

Завершение карьеры и новый этап в жизни

После завершения карьеры Мозгов быстро понял, что по-прежнему не может жить без соревнований.
После завершения карьеры Мозгов быстро понял, что по-прежнему не может жить без соревнований.Источник: Соцсети

В 2023 году Тимофей Мозгов официально завершил профессиональную карьеру, ему было 37 лет. В большом спорте он больше не выходил на площадку в официальных турнирах, однако довольно быстро понял, что полностью отказаться от баскетбола не сможет.

Позже спортсмен признавался, что сильнее всего скучал по духу соревнований, постоянной борьбе и ощущению, что каждый матч нужно кому-то что-то доказывать. Отдельно Мозгов говорил и о тоске по командной атмосфере, которая годами была важной частью его жизни.

«Больше всего скучаю по соревнованиям — по духу соперничества, по борьбе. В игре ты всегда с кем-то соревнуешься, пытаешься доказать, что ты лучше, стремишься к победе. Скучаю по тем временам, когда являлся частью большой команды», — рассказывал баскетболист после завершения карьеры.

Как оказалось, долго жить без этого Мозгов не смог. Уже через год после ухода из профессионального спорта в его жизни появился новый проект, который вновь вернул ему прежние эмоции.

Неожиданное появление в медиабаскетболе

В медиабаскетболе Мозгов быстро стал не гостем из НБА, а одной из главных звезд лиги.
В медиабаскетболе Мозгов быстро стал не гостем из НБА, а одной из главных звезд лиги.Источник: Соцсети

В медиабаскетбол Мозгов попал осенью 2024 года. Media Basket — это турнир, где на одной площадке встречаются бывшие профессиональные спортсмены, блогеры, музыканты и другие медийные личности. Формат сочетает спортивную составляющую и шоу, поэтому здесь важны не только результаты матчей, но и яркие персонажи, интервью, подкасты и активность вокруг команды.

В Rocket Team Мозгова позвал давний друг — рэпер Карандаш, который участвовал в проекте с момента основания клуба. Сам баскетболист позже признавался, что долго не соглашался и поначалу относился к новой истории довольно скептически.

Как и многие бывшие профессионалы, Мозгов ожидал, что уровень турнира окажется значительно ниже привычного. Однако реальность быстро заставила пересмотреть это мнение. Позже он рассказывал, что приехал с желанием доминировать на площадке, но все оказалось гораздо сложнее.

Адаптация при этом прошла довольно быстро. Уже в дебютном сезоне Мозгов стал одним из лидеров Rocket Team, помог команде выйти в полуфинал и получил номинацию на звание лучшего медиа-игрока сезона. Болельщики быстро привыкли к его новому прозвищу Mozzy, а соперники — к тому, что бывший чемпион НБА по-прежнему способен решать исход матчей.

С каждым сезоном его влияние только росло. Мозгов регулярно оказывался среди самых результативных игроков лиги, попадал в символические сборные и получил звание MVP. В итоге человек, который пришел в медиабаскетбол ради нового опыта, довольно быстро превратился в одну из главных звезд всего турнира.

Роль играющего тренера и новые амбиции

В Rocket Team Мозгов одновременно отвечает за игру команды и остается ее главным лидером на площадке.
В Rocket Team Мозгов одновременно отвечает за игру команды и остается ее главным лидером на площадке.Источник: Соцсети

Весной 2025 года у Мозгова появилась еще одна роль — он стал играющим тренером Rocket Team. Для бывшего центрового это было новое испытание: теперь нужно было не только выходить на площадку самому, но и отвечать за подготовку команды, выбор состава и результаты клуба.

Сам Мозгов признавался, что согласился не сразу. Его смущала дополнительная ответственность и объем работы, который неизбежно появляется у тренера. Однако в итоге он принял предложение и довольно быстро стал одной из ключевых фигур проекта. Игроки отмечали, что чемпион НБА не устраивает жестких разносов, но внимательно следит за дисциплиной и требует полной самоотдачи на площадке.

Работа Мозгова не ограничивается матчами и тренировками. Он участвует в поиске новичков и переговорах. Одной из самых громких историй стали попытки пригласить в проект бывшую звезду НБА Данило Галлинари, который провел много лет в сильнейшей лиге мира. Сделка так и не состоялась, но сам факт таких переговоров показал, насколько серьезно Rocket Team подходит к развитию клуба.

При этом Мозгов остается одним из лучших игроков команды. Он по-прежнему проводит много времени на площадке, регулярно становится лидером по набранным очкам и старается совмещать две непростые роли одновременно.

Конфликты и жизнь после большого спорта

Источник: Соцсети

Переход в Media Basket не сделал Мозгова типичной медийной звездой. Сам он не раз признавался, что не любит трэшток и публичные конфликты ради просмотров. По словам баскетболиста, ему ближе принцип «пришел, поработал и ушел», чем постоянные словесные перепалки с соперниками.

Однако одна ситуация привлекла внимание прессы. После одного из матчей Мозгов жестко раскритиковал работу судей и даже предложил приглашать арбитров в студии и подкасты, чтобы они объясняли свои решения зрителям. А весной 2025 года оказался в центре еще одной обсуждаемой истории после заочного противостояния с Тимати. Рэпер бросил вызов баскетболисту в соцсетях, а затем команда Мозгова уверенно обыграла коллектив музыканта на площадке.

При этом сам Мозгов считает, что медиабаскетболу важно сохранять баланс между спортом и развлечением. Он неоднократно говорил, что лига не должна превращаться в профессиональный чемпионат. Именно поэтому спортсмен выступает за участие в турнире музыкантов, блогеров и других знаменитостей, которые привлекают новую аудиторию.

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