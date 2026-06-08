Что стало с Тимофеем Мозговым после победы в НБА

Сам Мозгов признавался, что согласился не сразу. Его смущала дополнительная ответственность и объем работы, который неизбежно появляется у тренера. Однако в итоге он принял предложение и довольно быстро стал одной из ключевых фигур проекта. Игроки отмечали, что чемпион НБА не устраивает жестких разносов, но внимательно следит за дисциплиной и требует полной самоотдачи на площадке.