Что стало с Тимофеем Мозговым после победы в НБА

Тимофей Мозгов давно вписал свое имя в историю российского баскетбола. Он стал первым российским центровым, выигравшим чемпионат НБА, играл против лучших баскетболистов мира и провел почти 10 лет за океаном. После завершения карьеры многие ожидали, что спортсмен уйдет из публичного пространства, но вместо этого Мозгов начал новую главу.
От НБА до чемпионского перстня
Тимофей Мозгов остается одним из самых успешных российских баскетболистов в истории. За свою карьеру он прошел путь от подмосковных клубов до НБА, где выступал за «Нью-Йорк Никс», «Денвер Наггетс», «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и другие команды. Для российского баскетбола такой маршрут до сих пор считается исключением из правил.
Вершиной карьеры Мозгова стал сезон-2015/2016. В составе «Кливленда» Мозгов стал чемпионом НБА вместе с Леброном Джеймсом, Кайри Ирвингом и Кевином Лавом. Та команда вошла в историю лиги, отыгравшись в финальной серии против «Голден Стэйт» со счета 1:3. Для самого Мозгова чемпионский перстень стал вершиной карьеры.
За годы в НБА центровой провел сотни матчей против лучших игроков мира и заработал репутацию надежного игрока ротации. Именно поэтому даже спустя годы после возвращения в Россию его имя продолжает ассоциироваться с главным достижением — титулом чемпиона сильнейшей баскетбольной лиги планеты.
Завершение карьеры и новый этап в жизни
В 2023 году Тимофей Мозгов официально завершил профессиональную карьеру, ему было 37 лет. В большом спорте он больше не выходил на площадку в официальных турнирах, однако довольно быстро понял, что полностью отказаться от баскетбола не сможет.
Позже спортсмен признавался, что сильнее всего скучал по духу соревнований, постоянной борьбе и ощущению, что каждый матч нужно кому-то что-то доказывать. Отдельно Мозгов говорил и о тоске по командной атмосфере, которая годами была важной частью его жизни.
«Больше всего скучаю по соревнованиям — по духу соперничества, по борьбе. В игре ты всегда с кем-то соревнуешься, пытаешься доказать, что ты лучше, стремишься к победе. Скучаю по тем временам, когда являлся частью большой команды», — рассказывал баскетболист после завершения карьеры.
Как оказалось, долго жить без этого Мозгов не смог. Уже через год после ухода из профессионального спорта в его жизни появился новый проект, который вновь вернул ему прежние эмоции.
Неожиданное появление в медиабаскетболе
В медиабаскетбол Мозгов попал осенью 2024 года. Media Basket — это турнир, где на одной площадке встречаются бывшие профессиональные спортсмены, блогеры, музыканты и другие медийные личности. Формат сочетает спортивную составляющую и шоу, поэтому здесь важны не только результаты матчей, но и яркие персонажи, интервью, подкасты и активность вокруг команды.
В Rocket Team Мозгова позвал давний друг — рэпер Карандаш, который участвовал в проекте с момента основания клуба. Сам баскетболист позже признавался, что долго не соглашался и поначалу относился к новой истории довольно скептически.
Как и многие бывшие профессионалы, Мозгов ожидал, что уровень турнира окажется значительно ниже привычного. Однако реальность быстро заставила пересмотреть это мнение. Позже он рассказывал, что приехал с желанием доминировать на площадке, но все оказалось гораздо сложнее.
Адаптация при этом прошла довольно быстро. Уже в дебютном сезоне Мозгов стал одним из лидеров Rocket Team, помог команде выйти в полуфинал и получил номинацию на звание лучшего медиа-игрока сезона. Болельщики быстро привыкли к его новому прозвищу Mozzy, а соперники — к тому, что бывший чемпион НБА по-прежнему способен решать исход матчей.
С каждым сезоном его влияние только росло. Мозгов регулярно оказывался среди самых результативных игроков лиги, попадал в символические сборные и получил звание MVP. В итоге человек, который пришел в медиабаскетбол ради нового опыта, довольно быстро превратился в одну из главных звезд всего турнира.
Роль играющего тренера и новые амбиции
Весной 2025 года у Мозгова появилась еще одна роль — он стал играющим тренером Rocket Team. Для бывшего центрового это было новое испытание: теперь нужно было не только выходить на площадку самому, но и отвечать за подготовку команды, выбор состава и результаты клуба.
Сам Мозгов признавался, что согласился не сразу. Его смущала дополнительная ответственность и объем работы, который неизбежно появляется у тренера. Однако в итоге он принял предложение и довольно быстро стал одной из ключевых фигур проекта. Игроки отмечали, что чемпион НБА не устраивает жестких разносов, но внимательно следит за дисциплиной и требует полной самоотдачи на площадке.
Работа Мозгова не ограничивается матчами и тренировками. Он участвует в поиске новичков и переговорах. Одной из самых громких историй стали попытки пригласить в проект бывшую звезду НБА Данило Галлинари, который провел много лет в сильнейшей лиге мира. Сделка так и не состоялась, но сам факт таких переговоров показал, насколько серьезно Rocket Team подходит к развитию клуба.
При этом Мозгов остается одним из лучших игроков команды. Он по-прежнему проводит много времени на площадке, регулярно становится лидером по набранным очкам и старается совмещать две непростые роли одновременно.
Конфликты и жизнь после большого спорта
Переход в Media Basket не сделал Мозгова типичной медийной звездой. Сам он не раз признавался, что не любит трэшток и публичные конфликты ради просмотров. По словам баскетболиста, ему ближе принцип «пришел, поработал и ушел», чем постоянные словесные перепалки с соперниками.
Однако одна ситуация привлекла внимание прессы. После одного из матчей Мозгов жестко раскритиковал работу судей и даже предложил приглашать арбитров в студии и подкасты, чтобы они объясняли свои решения зрителям. А весной 2025 года оказался в центре еще одной обсуждаемой истории после заочного противостояния с Тимати. Рэпер бросил вызов баскетболисту в соцсетях, а затем команда Мозгова уверенно обыграла коллектив музыканта на площадке.
При этом сам Мозгов считает, что медиабаскетболу важно сохранять баланс между спортом и развлечением. Он неоднократно говорил, что лига не должна превращаться в профессиональный чемпионат. Именно поэтому спортсмен выступает за участие в турнире музыкантов, блогеров и других знаменитостей, которые привлекают новую аудиторию.