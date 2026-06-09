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«Сан-Антонио» сократил отставание от «Нью-Йорка» в финале НБА

Команда «Сан-Антонио Сперс» обыграла «Нью-Йорк Никс» в третье матче финальной серии НБА (115:111).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча прошла в Нью-Йорке. Самым результативным игроком у «Сперс» стал французский центровой Виктор Вембаньяма. За 39 минут на площадке он набрал 32 очка, сделал восемь подборов и отдал шесть результативных передач. Также баскетболист оформил три блок-шота.

В составе «Нью-Йорка» больше всех очков набрал разыгрывающий защитник Джейлен Брансон. Он провел на паркете 35 минут. В его активе 32 очка, пять подборов и пять передач.

Напомним, «Нью-Йорк» вышел в финал НБА впервые с 1999 года. Тогда они уступили «Сперс» в серии со счетом 1−4.

«Сан-Антонио» сократил отставании в финальной серии до четырех побед — 1−2. Следующая игра между командами пройдет в Нью-Йорке в ночь на 11 июня.