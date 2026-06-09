Фанаты освистали Трампа во время гимна на матче финала НБА

Встреча завершилась победой «Сан-Антонио» со счетом 115:1111. Самым результативным игроком у «Сперс» стал французский центровой Виктор Вембаньяма. За 39 минут на площадке он набрал 32 очка, сделал восемь подборов и отдал шесть результативных передач. Также баскетболист оформил три блок-шота.