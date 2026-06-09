Фанаты освистали Трампа во время гимна на матче финала НБА

Во время исполнения американского гимна Трампа показали на экранах «Мэдисон Сквер Гарден». Болельщики на арене «Нью-Йорка» освистали президента США.
Встреча завершилась победой «Сан-Антонио» со счетом 115:1111. Самым результативным игроком у «Сперс» стал французский центровой Виктор Вембаньяма. За 39 минут на площадке он набрал 32 очка, сделал восемь подборов и отдал шесть результативных передач. Также баскетболист оформил три блок-шота.
В составе «Нью-Йорка» больше всех очков набрал разыгрывающий защитник Джейлен Брансон. Он провел на паркете 35 минут. В его активе 32 очка, пять подборов и пять передач.
«Сан-Антонио» сократил отставании в финальной серии до четырех побед — 1−2. Следующая игра между командами пройдет в Нью-Йорке в ночь на 11 июня.