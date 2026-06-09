Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фанаты освистали Трампа во время гимна на матче финала НБА

Президент США Дональд Трамп посетил третий матч финальной серии НБА между «Нью-Йорком» и «Сан-Антонио» (111:115).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Во время исполнения американского гимна Трампа показали на экранах «Мэдисон Сквер Гарден». Болельщики на арене «Нью-Йорка» освистали президента США.

Встреча завершилась победой «Сан-Антонио» со счетом 115:1111. Самым результативным игроком у «Сперс» стал французский центровой Виктор Вембаньяма. За 39 минут на площадке он набрал 32 очка, сделал восемь подборов и отдал шесть результативных передач. Также баскетболист оформил три блок-шота.

В составе «Нью-Йорка» больше всех очков набрал разыгрывающий защитник Джейлен Брансон. Он провел на паркете 35 минут. В его активе 32 очка, пять подборов и пять передач.

«Сан-Антонио» сократил отставании в финальной серии до четырех побед — 1−2. Следующая игра между командами пройдет в Нью-Йорке в ночь на 11 июня.