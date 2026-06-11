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«Сперс» установили рекорд финала НБА по трехочковым за половину

Команда «Сан-Антонио Сперс» уступила «Нью-Йорк Никс» в четвертом матче финальной серии плей-офф НБА (106:107).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась победой «Никс» со счетом 107:106. Игроки «Сперс» установили новый рекорд лиги по количеству трехочковых бросков за половину матча в рамках финала: в первой половине встречи они реализовали 14 таких бросков. Прежнее достижение принадлежало «Кливленду» — в 2017 году команда выполнила 13 трехочковых попаданий за половину игры.

По ходу матча «Никс» отыграли отставание в 29 очков — это новый рекорд финальной серии. Ранее ни одной команде не удавалось ликвидировать столь значительный дефицит. Предыдущий рекорд был установлен в матче между «Бостон Селтикс» и «Лос‑Анджелес Лейкерс»: тогда «Селтикс» сумели отыграть 24 очка.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Никс» Джейлен Брансон. Он провел на паркете 44 минуты, набрав 36 очков, сделав пять подборов и отдав семь результативных передач. У «Сан-Антонио» больше всех очков набрал французский центровой Виктор Вембаньяма. В его активе дабл-дабл с 24 баллами и 13 подборами за 44 минуты на площадке.

Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Нью-Йорка». Следующий матч пройдет в ночь на 14 июня в Сан-Антонио. Начало встречи в 3:30 по московском увремени.