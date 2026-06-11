«Сперс» установили рекорд финала НБА по трехочковым за половину

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Никс» Джейлен Брансон. Он провел на паркете 44 минуты, набрав 36 очков, сделав пять подборов и отдав семь результативных передач. У «Сан-Антонио» больше всех очков набрал французский центровой Виктор Вембаньяма. В его активе дабл-дабл с 24 баллами и 13 подборами за 44 минуты на площадке.