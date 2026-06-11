Майк Браун: Победный бросок — важнейший момент в истории «Никс»

«Никс» обыграли «Сперс» на своей площадке. По ходу матча игроки «Нью-Йорка» совершили исторический камбэк, отыграв 29-очковое отставание. Ранее ни одна команда в финальной серии не отыгрывала такое количество очков. Легкий форвард Оу Джи Ануноби сделал победный бросок за полторы секунды до конца матча и принес «Нью-Йорку» победу (107:106).
— Сегодня я пытался мотивировать многих наших парней. Оу Джи был одним из тех, кому я поставил особую задачу. Сказал ему, что он большой, мощный, атлетичный. И просто обязан быть зверем в борьбе за подборы в атаке.
Не знаю, был ли более значимый игровой эпизод в истории баскетбола «Никс». Это был невероятный подбор в нападении. Невероятный. Он принял мои слова всерьез и сделал именно то, чего я от него хотел, — заявил Майк Браун на послематчевой пресс-конференции.
Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Нью-Йорк Никс». Следующий матч между командами пройдет в ночь на 14 июня в Сан-Антонио. Начало встречи в 3:30 по московском увремени.