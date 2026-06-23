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«Селтикс» не хватило активов для обмена Адетокумбо

По словам Шэмса Чарании, «Бостон» не был готов отдать «Милуоки» достаточно молодых игроков и драфт-активов за Янниса Адетокумбо.

Источник: Reuters

«Бостон Селтикс» и «Милуоки Бакс» не смогли договориться об обмене Янниса Адетокумбо из-за разногласий по компенсации. Об этом сообщил инсайдер Шэмс Чарания.

По информации Чарании, «Бакс» хотели получить больше активов, включая молодых игроков и дополнительные драфт-пики.

«Препятствием в этих переговорах в конечном счете стало то, что “Бакс” хотели получить больше активов, нескольких молодых игроков, таких как Уго Гонсалес, Бэйлор Шайерман и, возможно, других», — сообщил Чарания.

Инсайдер отметил, что «Милуоки» также рассчитывал на большее количество выборов в первом раунде и права на обмен пиками.

«В итоге “Селтикс” не были готовы расстаться с достаточным количеством молодых игроков и активов, чтобы заключить сделку», — добавил Чарания.

Предложение «Бостона» включало Джейлена Брауна и два пика первого раунда.

В итоге «Милуоки» обменял Адетокумбо в «Майами Хит» на Тайлера Хирро, Каспараса Якучиониса, Хайме Хакеса, Келела Уэйра, три пика первого раунда, один пик второго раунда и право на обмен пиками.