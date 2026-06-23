Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Портленд» готов побороться за Энтони Дэвиса

По данным Джейка Фишера, «Трэйл Блэйзерс» могут попытаться выменять форварда «Вашингтона», если тот станет доступен.

Источник: AP 2024

«Портленд Трэйл Блэйзерс» проявляет интерес к форварду «Вашингтон Уизардс» Энтони Дэвису. Об этом сообщил инсайдер Джейк Фишер.

По информации источника, после участия в обсуждениях возможного обмена Янниса Адетокумбо «Портленд» может переключить внимание на Дэвиса. Также клуб сохраняет интерес к Джейлену Брауну.

«Нам сообщили, что “Портленд” будет ждать удобного момента, чтобы с распростертыми объятиями заключить сделку по Энтони Дэвису, если тот станет доступен», — сказал Фишер.

При этом «Вашингтон» пока не давал сигналов, что готов выставить Дэвиса на рынок обменов.

Форвард перешел в «Вашингтон» из «Далласа» зимой. Из-за травм 33-летний баскетболист провел всего 20 матчей за сезон, набирая в среднем 20,4 очка и 11,1 подбора.

После перехода Дэвис так и не сыграл за столичный клуб из-за проблем с левой кистью.