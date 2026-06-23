«Портленд» готов побороться за Энтони Дэвиса

«Портленд Трэйл Блэйзерс» проявляет интерес к форварду «Вашингтон Уизардс» Энтони Дэвису. Об этом сообщил инсайдер Джейк Фишер.
По информации источника, после участия в обсуждениях возможного обмена Янниса Адетокумбо «Портленд» может переключить внимание на Дэвиса. Также клуб сохраняет интерес к Джейлену Брауну.
«Нам сообщили, что “Портленд” будет ждать удобного момента, чтобы с распростертыми объятиями заключить сделку по Энтони Дэвису, если тот станет доступен», — сказал Фишер.
При этом «Вашингтон» пока не давал сигналов, что готов выставить Дэвиса на рынок обменов.
Форвард перешел в «Вашингтон» из «Далласа» зимой. Из-за травм 33-летний баскетболист провел всего 20 матчей за сезон, набирая в среднем 20,4 очка и 11,1 подбора.
После перехода Дэвис так и не сыграл за столичный клуб из-за проблем с левой кистью.