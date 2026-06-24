Демин рассказал о наборе мышечной массы

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Демин рассказал о работе над физической формой перед новым сезоном НБА. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
Демина спросили, какой вес он считает оптимальным после прибавки в мышечной массе.
«У кого-то диета, чтобы сбросить лишние килограммы, а мне, наоборот, нужно прибавлять. Сейчас нахожусь в агрессивном наборе. Смотрим, сколько я вообще могу прибавить. Когда начну интенсивно играть, сколько-то сброшу в любом случае. Стараемся подобрать так, чтобы я вышел на оптимальную форму. Этим занимается клубный нутрициолог», — сказал Демин.
Демин выступает за «Бруклин». Ранее защитник был выбран клубом на драфте НБА и стал одним из главных российских игроков нового поколения в лиге.