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Демин рассказал о наборе мышечной массы

Защитник «Бруклина» готовится к новому сезону НБА и работает с клубным нутрициологом.

Источник: AP 2024

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Демин рассказал о работе над физической формой перед новым сезоном НБА. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Демина спросили, какой вес он считает оптимальным после прибавки в мышечной массе.

«У кого-то диета, чтобы сбросить лишние килограммы, а мне, наоборот, нужно прибавлять. Сейчас нахожусь в агрессивном наборе. Смотрим, сколько я вообще могу прибавить. Когда начну интенсивно играть, сколько-то сброшу в любом случае. Стараемся подобрать так, чтобы я вышел на оптимальную форму. Этим занимается клубный нутрициолог», — сказал Демин.

Демин выступает за «Бруклин». Ранее защитник был выбран клубом на драфте НБА и стал одним из главных российских игроков нового поколения в лиге.

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