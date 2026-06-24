Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Демин рассказал о развитии трехочкового броска. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
Демина спросили о рекорде «Бруклина» по трехочковым для новичков и сомнениях вокруг его броска.
«Я же пришел на драфт со статусом небросающего игрока. В университете у меня было 25% попаданий трехочковыми. Получается, совсем не бросающий», — сказал Демин.
Затем баскетболист объяснил, за счет чего ему удалось прибавить в этом компоненте.
«Это скорее был просто спад в университете. Я не переживал из-за этих 25% — знал, что бросаю намного лучше. Некоторые команды в это верили, некоторые — нет. По моим ощущениям я приходил в лигу снайпером», — сказал Демин.
Демин выступает за «Бруклин» в НБА. В США он ранее играл в студенческом баскетболе, после чего вышел на драфт лиги.