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Демин рассказал о развитии трехочкового броска

Защитник «Бруклина» заявил, что приходил в НБА с ощущением снайпера.

Источник: Reuters

Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Демин рассказал о развитии трехочкового броска. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Демина спросили о рекорде «Бруклина» по трехочковым для новичков и сомнениях вокруг его броска.

«Я же пришел на драфт со статусом небросающего игрока. В университете у меня было 25% попаданий трехочковыми. Получается, совсем не бросающий», — сказал Демин.

Затем баскетболист объяснил, за счет чего ему удалось прибавить в этом компоненте.

«Это скорее был просто спад в университете. Я не переживал из-за этих 25% — знал, что бросаю намного лучше. Некоторые команды в это верили, некоторые — нет. По моим ощущениям я приходил в лигу снайпером», — сказал Демин.

Демин выступает за «Бруклин» в НБА. В США он ранее играл в студенческом баскетболе, после чего вышел на драфт лиги.

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