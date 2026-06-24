Демин оценил дебютный сезон в НБА

Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Демин подвел итоги дебютного сезона в НБА. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
У Демина спросили, каким для него получился первый сезон в лиге.
«Уникальным. И в хорошем, и в плохом смысле. Много матчей проиграли, но это время точно не пошло мне в минус. Хотя, безусловно, хотелось больше. Значит, дальше будем лучше», — сказал Демин.
Демин выступает за «Бруклин». Защитник стал одним из российских игроков нового поколения в НБА после перехода из студенческого баскетбола.
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