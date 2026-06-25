Глава Единой лиги ВТБ поздравил Ищенко с выбором на драфте НБА

«Выбор Всеволода Ищенко во втором раунде драфта НБА — несомненно успех прежде всего академии клуба “Локомотив-Кубань”, который играет в Единой лиге ВТБ. Радует, что молодые русские игроки развиваются в соревновании лиги ВТБ. За последние несколько лет “Локомотив-Кубань” и их академия — одна из лучших в России, если не лучшая по подготовке молодых талантов в баскетболе. Она несомненно доказывает свою состоятельность.



В ближайшее время будет определено, какой путь предложит “Даллас” развитию Всеволода. Вариантов и сценариев достаточно много. Нужно набраться терпения и подождать, какие из вариантов будут выбраны. И какой путь будет оптимальным для развития несомненно талантливого россиянина Ищенко — игрока, который может вырасти в большого, серьёзного баскетболиста. Пожелаем ему удачи! Поздравляем с 11-м россиянином, выбранным на драфте НБА. Это также доказывает, что российские баскетболисты и наши соревнования лиги ВТБ привлекают внимание в том числе, потому что у нас есть организации, развивающие баскетбольные таланты, которыми интересуются мировые академии и лучшие лиги», — сказал Кущенко.