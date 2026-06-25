Антон Понкрашов: у Ищенко отличные перспективы в НБА

«Думаю, многие рассчитывали, что его выберут гораздо раньше, но в целом как будто бы и это хороший вариант. Молодая команда, которая может дать шанс. Выбор во втором раунде ничего не гарантирует. Его будут проверять через Летнюю лигу, через тренировочный лагерь. В любом случае перспективы у него отличные, вообще уехать в НБА — это круто. Дальше многое будет зависеть от самого Севы. Хороший парень, пускай работает. Желаю ему терпения. Даже если он не сможет закрепиться, он будет возвращаться в Россию или Европу уже в статусе игрока НБА. Это совсем другой уровень.



Какие у него сильные стороны? Рост и характер — это два самых важных фактора. Он неуступчивый, борется до конца, не боится сопротивления. При этом при своих габаритах отлично владеет телом и мячом. Думаю, что в НБА такие ребята нужны. В целом любая команда для старта хороша, неважно это “Даллас”, “Лейкерс” или другая. Желаем нашему соотечественнику удачи и верим в него, — сказал Понкрашов.