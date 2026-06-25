Антон Понкрашов: у Ищенко отличные перспективы в НБА

21-летний атакующий защитник «Локомотива-Кубань» был выбран клубом «Лос-Анджелес Лейкерс» во втором раунде под общим 56-м номером. После этого права на Ищенко были обменяны в «Даллас Маверикс».
«Думаю, многие рассчитывали, что его выберут гораздо раньше, но в целом как будто бы и это хороший вариант. Молодая команда, которая может дать шанс. Выбор во втором раунде ничего не гарантирует. Его будут проверять через Летнюю лигу, через тренировочный лагерь. В любом случае перспективы у него отличные, вообще уехать в НБА — это круто. Дальше многое будет зависеть от самого Севы. Хороший парень, пускай работает. Желаю ему терпения. Даже если он не сможет закрепиться, он будет возвращаться в Россию или Европу уже в статусе игрока НБА. Это совсем другой уровень.
Какие у него сильные стороны? Рост и характер — это два самых важных фактора. Он неуступчивый, борется до конца, не боится сопротивления. При этом при своих габаритах отлично владеет телом и мячом. Думаю, что в НБА такие ребята нужны. В целом любая команда для старта хороша, неважно это “Даллас”, “Лейкерс” или другая. Желаем нашему соотечественнику удачи и верим в него, — сказал Понкрашов.
Ищенко стал 11-м российским баскетболистом в истории, выбранным на драфте НБА. В прошлом году «Бруклин Нетс» задрафтовали Егора Демина под рекордным для россиян восьмым номером. До этого на протяжении 12 лет клубы НБА не выбирали российских игроков на драфте.
В минувшем сезоне Ищенко провел 48 матчей за «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ, набирая 8,7 очка, 4,6 подбора, 2,0 передачи и 1,3 перехвата в среднем за игру. Он помог краснодарцам завоевать бронзовые медали турнира и был признан лучшим молодым баскетболистом.