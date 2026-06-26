Коби Уайт отклонил первое предложение «Шарлотт» из-за роли в команде

Защитник Коби Уайт перед выходом на рынок свободных агентов дал понять «Шарлотт Хорнетс», что рассчитывает на место в стартовом составе. Об этом сообщает Келли Айко из Yahoo! Sports.
По информации источника, после финала НБА «Хорнетс» сделали игроку предложение, но Уайт изначально его отклонил, поскольку хотел ясности относительно своей роли — в «Шарлотт» или другой команде.
После обмена Ламело Болла в «Миннесоту» стороны возобновили переговоры. Сообщается, что после этого Уайт получил полную ясность относительно своего будущего в клубе.
В итоге 26-летний защитник подписал с «Шарлотт» трехлетний контракт на 74 миллиона долларов.
В прошлом сезоне Уайт провел за «Хорнетс» 23 матча, набирая в среднем 15,3 очка, 2,9 подбора и 2,9 передачи.