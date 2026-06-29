Экс-баскетболист НБА привлечен к ответственности из-за дела ФБР

Американский баскетболист Малик Бизли, выступающий на позиции атакующего защитника, привлечен к ответственности по делу об азартных играх. Расследование ведет ФБР, сообщил инсайдер ESPN Шэмс Чарания.



«Игравший девять лет в НБА Малик Бизли был привлечен к ответственности по федеральным обвинениям, связанным с азартными играми в рамках схемы спортивных ставок, включая манипулирование очками и ставки на индивидуальные показатели игроков, сообщил ESPN его адвокат Стив Хейни. Правительство координирует явку с повинной Бизли на этой неделе», — написал Чарания в соцсетях.



Бизли 29 лет. Он является профессиональным баскетболистом и играл в НБА на позиции атакующего защитника. Он попал под разбирательство следствия еще год назад, что оттолкнуло от игрока все команды НБА. Минувший сезон Малик провел уже в Пуэрто-Рико, а теперь к нему пришли с доказательствами. У мировых букмекеров зашла ставка с коэффициентом 6.00, что Малик Бизли будет следующим арестованным игроком НБА после Биллапса и Розира.