Российский баскетболист сыграет за «Сакраменто» в летней лиге НБА

Команда примет участие в турнире California Classic в рамках летней лиги НБА, который пройдет с 3 по 6 июля в Сакраменто и Сан-Франциско. Помимо «Сакраменто», за победу поборются «Бруклин Нетс», «Милуоки Бакс» и «Голден Стэйт Уорриорз».
Основной турнир летней лиги с участием 30 команд пройдет в Лас-Вегасе с 9 по 19 июля. В нем примет участие российский защитник «Бруклина» Егор Демин.
24-летний Лахин не был выбран на драфте НБА 2025 года и не получил от клубов лиги предложение о двустороннем контракте. После этого он присоединился к системе «Оклахома-Сити Тандер», а затем выступал за фарм-клуб «Оклахомы» в G-лиге. В среднем за игру Лахин набирал 10,3 очка, 7,1 подбора и 2,5 передачи за фарм-клуб. Весной 2026 года россиянин подписал контракт с пуэрто-риканским клубом «Кангрехерос де Сантурсе», который покинул в мае.