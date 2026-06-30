Егор Демин сыграет в летней лиге НБА

Турнир пройдет с 9 по 19 июля в Лас-Вегасе.
«Очень жду начала игр, давно не было полноценного командного спарринга. На тренировках играем, но игры с другими соперниками — это совершенно другие ощущения», — написал Демин в своем телеграм-канале.
В марте 20-летний Демин досрочно завершил сезон из-за обострения подошвенного фасциита. Эта травма мешала ему в межсезонье и на старте регулярного чемпионата НБА. Позднее спортсмен перенес операцию.
Напомним, Егор Демин был выбран «Бруклином» на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером — это самая высокая позиция, под которой когда-либо выбирали баскетболиста из России.
В своем дебютном сезоне в лиге Демин сыграл в 52 матчах, проводя на паркете 25,2 минуты и набирая 10,3 очка, 3,2 подбора, 3,3 передачи, 0,8 перехвата при 1,7 потерях в среднем за игру.