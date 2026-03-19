Егор Демин рассказал о перенесенной операции на стопе

На прошлой неделе стало известно, что 20-летний россиянин досрочно завершил сезон из-за обострения подошвенного фасциита. Эта травма мешала ему в межсезонье и на старте регулярного чемпионата НБА.
«Все прошло хорошо. Теперь начался процесс реабилитации. Вернусь на площадку сразу после завершения сезона, как запланировали. Надеюсь, что все будет идти в нужном направлении, и я вернусь к нормальной работе как можно быстрее. После всех матчей в этом сезоне было странно просыпаться и жить по собственному графику. Но в целом не так многое изменилось. Я по-прежнему с командой на тренировках, матчах, просмотрах и бросковых разминках. Не буду вдаваться в подробности операции. Главное — как можно быстрее выйти на площадку», — сказал Демин.
Егор Демин был выбран «Бруклином» на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером — это самая высокая позиция, под которой когда-либо выбирали баскетболиста из России.
В своем дебютном сезоне в НБА Демин сыграл 52 матча, проводя на паркете 25,2 минуты и набирая 10,3 очка, 3,2 подбора, 3,3 передачи, 0,8 перехвата при 1,7 потерях в среднем за игру.
«Бруклин» с результатом 17−52 занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции.