Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Егор Демин рассказал о перенесенной операции на стопе

Разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Демин рассказал, что успешно перенес операцию на левой стопе. Об этом сообщает Clutch Points.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

На прошлой неделе стало известно, что 20-летний россиянин досрочно завершил сезон из-за обострения подошвенного фасциита. Эта травма мешала ему в межсезонье и на старте регулярного чемпионата НБА.

«Все прошло хорошо. Теперь начался процесс реабилитации. Вернусь на площадку сразу после завершения сезона, как запланировали. Надеюсь, что все будет идти в нужном направлении, и я вернусь к нормальной работе как можно быстрее. После всех матчей в этом сезоне было странно просыпаться и жить по собственному графику. Но в целом не так многое изменилось. Я по-прежнему с командой на тренировках, матчах, просмотрах и бросковых разминках. Не буду вдаваться в подробности операции. Главное — как можно быстрее выйти на площадку», — сказал Демин.

Егор Демин был выбран «‎Бруклином» на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером — это самая высокая позиция, под которой когда-либо выбирали баскетболиста из России.

В своем дебютном сезоне в НБА Демин сыграл 52 матча, проводя на паркете 25,2 минуты и набирая 10,3 очка, 3,2 подбора, 3,3 передачи, 0,8 перехвата при 1,7 потерях в среднем за игру.

«Бруклин» с результатом 17−52 занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Биография Егора Демина: карьера и личная жизнь баскетболиста
Баскетболисты из России редко становятся предметом всеобщего обсуждения. Егор Демин в этом плане разрывает общепринятые шаблоны. 19-летний спортсмен еще только начинает свой путь, а его имя уже известно фанатам далеко за пределами родины россиянина. Чем так хорош Егор Демин и почему стоит следить за его карьерой, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше