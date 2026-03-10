Россиянин Демин пропустит остаток сезона НБА из-за травмы

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Демин пропустит остаток сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) из-за травмы. Об этом сообщила пресс-служба клуба на официальной странице в социальной сети X.
У 20-летнего баскетболиста обострился подошвенный фасциит левой стопы. Россиянин уже пропустил последние пять матчей «Бруклина». Ожидается, что он вернется к тренировкам в начале межсезонья.
В текущем сезоне Демин провел за «Бруклин» 52 матча, набирая в среднем за встречу 10,3 очка и делая 3,2 подбора.
Кроме того, россиянин стал самым молодым игроком в истории НБА, кому удалось набрать в матче 25 или более очков, совершить десять или более подборов и реализовать пять или более трехочковых бросков. Он также установил рекорд по продолжительности серии матчей с трехочковыми бросками среди новичков.
Демин был выбран на драфте-2025 под восьмым номером, став самым высокозадрафтованным игроком из России в истории НБА.
«Бруклин» идет на 13-м месте в Восточной конференции турнирной таблицы НБА. На счету клуба 17 побед в 64 встречах. Следующий матч команда проведет 11 марта с «Детройт Пистонс».