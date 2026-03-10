Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянин Демин пропустит остаток сезона НБА из-за травмы

У Демина обострился подошвенный фасциит левой стопы. Ожидается, что россиянин вернется к тренировкам «Бруклин Нетс» в начале межсезонья.

Источник: РБК Спорт

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Демин пропустит остаток сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) из-за травмы. Об этом сообщила пресс-служба клуба на официальной странице в социальной сети X.

У 20-летнего баскетболиста обострился подошвенный фасциит левой стопы. Россиянин уже пропустил последние пять матчей «Бруклина». Ожидается, что он вернется к тренировкам в начале межсезонья.

В текущем сезоне Демин провел за «Бруклин» 52 матча, набирая в среднем за встречу 10,3 очка и делая 3,2 подбора.

Кроме того, россиянин стал самым молодым игроком в истории НБА, кому удалось набрать в матче 25 или более очков, совершить десять или более подборов и реализовать пять или более трехочковых бросков. Он также установил рекорд по продолжительности серии матчей с трехочковыми бросками среди новичков.

Демин был выбран на драфте-2025 под восьмым номером, став самым высокозадрафтованным игроком из России в истории НБА.

«Бруклин» идет на 13-м месте в Восточной конференции турнирной таблицы НБА. На счету клуба 17 побед в 64 встречах. Следующий матч команда проведет 11 марта с «Детройт Пистонс».

Узнать больше по теме
Биография Егора Демина: карьера и личная жизнь баскетболиста
Баскетболисты из России редко становятся предметом всеобщего обсуждения. Егор Демин в этом плане разрывает общепринятые шаблоны. 19-летний спортсмен еще только начинает свой путь, а его имя уже известно фанатам далеко за пределами родины россиянина. Чем так хорош Егор Демин и почему стоит следить за его карьерой, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше