Россиянин Демин пропустит остаток сезона НБА из-за травмы

Кроме того, россиянин стал самым молодым игроком в истории НБА, кому удалось набрать в матче 25 или более очков, совершить десять или более подборов и реализовать пять или более трехочковых бросков. Он также установил рекорд по продолжительности серии матчей с трехочковыми бросками среди новичков.