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Пэт Райли: Яннис — уникальный игрок, нам повезло его подписать

Президент «Майами Хит» Пэт Райли высоко оценил переход Янниса Адетокумбо, назвав греческого форварда игроком особого масштаба.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Во время официальной презентации новичка Райли ответил на вопрос, какое место Яннис может занять среди легенд клуба.

«Он на самом верху. Среди всех этих ребят, которые были с нами, Зо, Дуэйн, Шакил — игроки подобного калибра. Леброн, Крис Бош, Бэм, который однажды тоже будет на этом уровне, Батлер.

Но у меня есть ощущение, что этот парень уникален — по телосложению, росту и всему, что он может делать на площадке. И нам очень повезло, что мы смогли его заполучить. На это потребовалось много усилий, но мы накопили драфт-пики и молодых игроков, чтобы осуществить сделку. Так что у нас было достаточно активов в пакете.

Сложилось идеальное время, а обычно для заключения подобных сделок нужно как раз идеальное время», — приводит слова Райли ESPN.

По словам президента «Хит», клуб долго готовился к этой сделке, собирая необходимые активы, а успешное подписание Адетокумбо стало результатом своевременных действий руководства.

23 июля стало известно об обмене форварда Янниса Адетокумбо из «Милуоки» в «Майами». В 2021 году Адетокумбо помог «Милуоки» завоевать второй чемпионский титул в истории клуба. В финале были обыграны «Финикс Санз» (4−2), а Яннис был признан самым ценным игроком встречи.

Новый регулярный сезон в НБА стартует в октябре.