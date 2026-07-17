Пэт Райли: Яннис — уникальный игрок, нам повезло его подписать

Во время официальной презентации новичка Райли ответил на вопрос, какое место Яннис может занять среди легенд клуба.
«Он на самом верху. Среди всех этих ребят, которые были с нами, Зо, Дуэйн, Шакил — игроки подобного калибра. Леброн, Крис Бош, Бэм, который однажды тоже будет на этом уровне, Батлер.
Но у меня есть ощущение, что этот парень уникален — по телосложению, росту и всему, что он может делать на площадке. И нам очень повезло, что мы смогли его заполучить. На это потребовалось много усилий, но мы накопили драфт-пики и молодых игроков, чтобы осуществить сделку. Так что у нас было достаточно активов в пакете.
Сложилось идеальное время, а обычно для заключения подобных сделок нужно как раз идеальное время», — приводит слова Райли ESPN.
По словам президента «Хит», клуб долго готовился к этой сделке, собирая необходимые активы, а успешное подписание Адетокумбо стало результатом своевременных действий руководства.
23 июля стало известно об обмене форварда Янниса Адетокумбо из «Милуоки» в «Майами». В 2021 году Адетокумбо помог «Милуоки» завоевать второй чемпионский титул в истории клуба. В финале были обыграны «Финикс Санз» (4−2), а Яннис был признан самым ценным игроком встречи.
Новый регулярный сезон в НБА стартует в октябре.