Главный обмен лета в НБА состоялся: «Милуоки» обменял Янниса

Адетокумбо выступал за «Милуоки» с 2013 года. За 13 лет он провел за команду 979 матчей, в которых набирал 24,3 очка, 10,1 подбора и 5,0 передач в среднем за игру. За это время он 10 раз участвовал в Матчах всех звезд НБА, дважды становился самым ценным игроком регулярного сезона (2019, 2020) и выигрывал награду лучшему защитнику лиги (2020).