Главный обмен лета в НБА состоялся: «Милуоки» обменял Янниса

Вместе с ним во Флориду отправится форвард Бобби Портис. Взамен «Милуоки» получает четырех молодых игроков: защитников Тайлера Хирро, Каспараса Якучиониса, Хайме Хакеса и центрового Келела Уэйра. Также «олени» получили три пика первого раунда, в том числе 13-й выбор на предстоящем драфте, один пик второго раунда и один обмен пиками.
Официально сделка будет оформлена после 6 июля, поэтому в ближайшие две недели в нее могут быть вовлечены другие клубы.
Отмечается, что за Адетокумбо также боролись «Бостон Селтикс», который предлагали за грека самого ценного игрока финала 2024 года Джейлена Брауна и два пика первого раунда. По информации журналиста Кевина О′Коннора, владелец «Милуоки» Джимми Хаслем настоял на предложении «Майами», поскольку посчитал, что Браун уже через год может запросить обмен из команды.
Адетокумбо выступал за «Милуоки» с 2013 года. За 13 лет он провел за команду 979 матчей, в которых набирал 24,3 очка, 10,1 подбора и 5,0 передач в среднем за игру. За это время он 10 раз участвовал в Матчах всех звезд НБА, дважды становился самым ценным игроком регулярного сезона (2019, 2020) и выигрывал награду лучшему защитнику лиги (2020).
В 2021 году Адетокумбо помог «Милуоки» завоевать второй чемпионский титул в истории клуба. В финале были обыграны «Финикс Санз» (4−2), а Яннис был признан самым ценным игроком финала.
На протяжении всего прошлого сезона Адетокумбо добивался обмена из «Милуоки» и сыграл за команду всего 36 матчей. «Милуоки» закончил сезон с результатом 32−50, «Майами» — 43−39.
Новый регулярный сезон в НБА стартует в октябре.