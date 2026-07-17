Тренер «Майами» рассказал о роли Янниса в команде

«Яннис и Бэм жаждут побед, соревновательный дух там на высочайшем уровне. Это облегчит мою задачу и поможет понять, как лучше всего использовать их вместе.



Оба выходят на площадку с огромным желанием. Для них важна защита, и они настоящие бойцы. И если мы не будем защищаться так, как хотим, я уверен, эти ребята дадут знать всем остальным о проблеме. Именно так строится сильная защита. Нужно, чтобы лучшие игроки по-настоящему принимали этот вызов.



Мы хотим выстроить первоклассную защиту. Пэт всегда говорит, что защита выигрывает титулы», — приводит слова Споэльстры ESPN.