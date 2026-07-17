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Тренер «Майами» рассказал о роли Янниса в команде

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра поделился ожиданиями после перехода в команду Янниса Адетокумбо.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По словам специалиста, греческий форвард и центровой Бэм Адебайо способны стать фундаментом одной из сильнейших защит в НБА.

«Яннис и Бэм жаждут побед, соревновательный дух там на высочайшем уровне. Это облегчит мою задачу и поможет понять, как лучше всего использовать их вместе.

Оба выходят на площадку с огромным желанием. Для них важна защита, и они настоящие бойцы. И если мы не будем защищаться так, как хотим, я уверен, эти ребята дадут знать всем остальным о проблеме. Именно так строится сильная защита. Нужно, чтобы лучшие игроки по-настоящему принимали этот вызов.

Мы хотим выстроить первоклассную защиту. Пэт всегда говорит, что защита выигрывает титулы», — приводит слова Споэльстры ESPN.

23 июля стало известно об обмене форварда Янниса Адетокумбо из «Милуоки» в «Майами». В 2021 году Адетокумбо помог «Милуоки» завоевать второй чемпионский титул в истории клуба. В финале были обыграны «Финикс Санз» (4−2), а Яннис был признан самым ценным игроком встречи.

Новый регулярный сезон в НБА стартует в октябре.