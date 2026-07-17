Яннис Адетокумбо оценил игру Бэма Адебайо после первой тренировки

23 июля стало известно об обмене форварда Янниса Адетокумбо из «Милуоки» в «Майами». В 2021 году Адетокумбо помог «Милуоки» завоевать второй чемпионский титул в истории клуба. В финале были обыграны «Финикс Санз» (4−2), а Яннис был признан самым ценным игроком встречи.
«Я тренировался с Бэмом около двух-трёх часов. Знал, что он хороший игрок. Но после тренировки понял, что Бэм не просто хороший игрок, а великий. И главное — с ним приятно общаться. Он кажется очень конкурентоспособным, будет требовать совершенства. Поэтому “Майами” так долго были хороши. Я рад, что мы вместе улучшим нашу защиту. Я рад, что мы будем выигрывать матчи вместе. Рад, что мы будем играть в ситуациях с высоким прессингом, поскольку знаю, что он не сломается. Надеюсь, он тоже рад, что я здесь», — сказал Адетокумбо во время пресс-конференции.
Новый регулярный сезон в НБА стартует в октябре.