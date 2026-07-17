Кириленко: Голдину надо доказывать, что достоин играть в «Майами»

Ранее журналист Майкл Скотто сообщил о том, что Голдин и «Майами» договорились о подписании нового двустороннего контракта.
— Очень рад, что Влад Голдин получил контракт с «Майами Хит». С первой игры было видно, что у Эрика Споэльстры есть планы на Влада. Сегодня в матче Летней лиги НБА он вообще отыграл 26 минут, сделал близкие к дабл‑даблу 8 очков и 9 подборов. По игре видно, что Влад стал еще лучше раскрывать пик‑н‑ролл, чувствовать тот момент, когда надо отворачиваться к кольцу. В НБА у больших игроков такое качество очень ценится.
Первый шаг в этом сезоне сделан, теперь надо доказывать, что достоин и полноценного контракта. Получается, что сейчас Голдин — единственный чистый центровой у «Хит», но зато другие «большие» — Яннис, Бэм, Бобби — будут съедать большую часть времени. Теперь все в руках Влада. Команде он точно нужен.
Егору Дёмину уже точно нечего доказывать в Летней лиге. Думаю, что в последних играх Егор выполнял какие‑то специальные задания. Сегодня он выдал уже привычные 20+ очков и отыграл 30 минут, больше всех в команде. Броски после ведения, так называемые пулл‑апы, стали всё чаще появляться в арсенале Егора. Очевидно, что Демин будет одним из лидеров «Нетс». Теперь надо отдыхать и готовиться к регулярному чемпионату. Можно в августе на недельку домой сгонять и заскочить в Анапу на «Минибаскет».
Сева Ищенко с каждым матчем прибавляет. Сегодня максимальное время в команде и максимальные в Летней лиге для себя 12 очков. Для игрока его позиции Всеволод обладает классным качеством — желание и умение идти на подбор. Мне нравится их дуэт с Де Ларреа: любой может отдать острую атакующую передачу. «Даллас» играет в острый баскетбол, как раз для Севы. По матчам видно, что Сева заслуживает контракт с «Маверикс». Очень рад выступлению наших ребят в летней лиге. Показывают себя нужными для своих команд игроками, — цитирует Кириленко «Матч ТВ».
Голдин принял участие в пяти играх «Хит» в Летней лиге НБА‑2026, набирая 8,8 очка в среднем за матч. Большую часть сезона россиянин провел в G-лиге, где в среднем набирал 11,3 очка, 7,1 подбора, 1,5 передачи и 1,9 блок-шота за 22,9 минуты.
Напомним, 25-летний Голдин не был выбран на драфте НБА-2025. Россиянин в минувшем сезоне перед драфтом выступал за «Мичиган Вулверинз» в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA) и вместе с клубом дошел до стадии третьего раунда «Мартовского безумия».